La question mémorielle refait surface chaque fois que les rapports algéro-français connaissent un moment de «glaciation» et de tumulte, aux plans diplomatique et politique. Cette «guerre» des mémoires s'est transformée en un cheval de bataille du côté français pour esquisser des relations somme toute unilatérales et, dans certains cas, ubuesques.

L'Algérie, qui n'a jamais négocié ou marchandé, au nom de sa mémoire remontant à 1830, ne se voyait nullement embarrassée par l'écriture de l'histoire de la période coloniale avec les yeux myopes des historiens révisionnistes français.

Cette question revient, ces derniers temps, avec un autre goût qui essaie tant bien que mal de rééquilibrer les rapports et remettre les pendules à l'heure, loin de l'approche qui s'arc-boute sur la nostalgie coloniale laquelle consacre la lecture mensongère et tendancieuse des ultras et les nostalgiques de l'Algérie française.

Depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune aux commandes de la présidence de la République, la politique mémorielle a pris une autre conception. Ce changement était caractérisé par la fermeté de l'Algérie quant à une écriture qui fait du colonialisme un crime contre l'humanité.

D'ailleurs, depuis, la «guerre» des mémoires a pris une autre tournure, au point où la France officielle a perdu son «bon sens», en allant prêcher des élucubrations politiques sans fondement pour fuir la sempiternelle question de la colonisation et ses succédanés.

«Le rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie», rédigé par l'historien Benjamin Stora, commandé par le président français, Emmanuel Macron, n'a pas été bien reçu par l'Algérie, qui voyait en lui une espèce de lecture «étroite» d'une histoire qui se limite à une période amputée de son prolongement colonial de plus d'un siècle.

C'est cette vision réductrice de l'histoire coloniale française, en feignant sciemment de dissimuler les atrocités et la barbarie coloniale depuis 1830 qui fait défaut entre l'Algérie et la France. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur ce volet qui constitue la maillon fort de la chaîne de l'écriture de l'histoire coloniale, en rappelant, lors d'un échange avec l'historien Benjamin Stora qu'«il faut qu'il y ait un travail de mémoire commun sur toute la période de la colonisation française en Algérie», a-t-il précisé.

Cette détermination, du côté algérien, de la réécriture de l'histoire de la colonisation française en Algérie, vise à replacer les enjeux par rapport à la nouvelle démarche de l'Algérie, depuis la venue de Abdelmadjid Tebboune aux commande de l'État.

Cette fermeté ne veut rien dire d'autre que la prise en considération de la place de l'Algérie dans le concert des nations, comme puissance régionale respectable. La politique mémorielle est tributaire des rapports d'égal à égal, c'est-à-dire que le vis-à-vis doit prendre en considération, dans ses rapports, le fait que l'Algérie est un pays souverain et indépendant. Cette nouvelle donne impose à la France de revoir de fond en comble ses relations avec l'Algérie, à l'aune des bouleversements que vit le monde au rythme de remodelage et de reconfiguration de la géopolitique internationale. L'Algérie n'exige rien d'autre, si ce n'est la révision des clichés qui habitent la mémoire française quant à sa présence coloniale pendant un siècle et demi et ce que cela a secrété comme situation dramatique et désastreuse sur le peuple algérien. Le rapport de Benjamin Stora est dépassé, c'est l'aveu même de son auteur qui a déclaré qu'il partage l'avis du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en soulignant que «la guerre de conquête a été très longue et meurtrière. Elle a duré pratiquement un demi-siècle, de 1830 à 1871. Elle a été marquée par une dépossession foncière et identitaire.

La France officielle semble avoir compris l'esprit et la lette de la démarche algérienne par rapport à la réconciliation des mémoires et de l'histoire. Il s'agit de la prise en compte des changements et des évolutions qui ont affecté l'Algérie au sens où le pays s'impose par ses atouts et son rôle régional et international.