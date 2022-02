La Qatar a élevé au rang de grand art, la diplomatie sportive. Le petit Emirat qui a multiplié les investissements dans ce domaine a gagné en visibilité bien plus que de grandes nations. On peut soutenir ou fortement critiquer la manière de faire de la famille princière, il reste qu'elle a réussi à imposer sa marque de fabrique, jusqu'à révolutionner le monde de la communication sportive et placer le sport comme un argument béton d'améliorer l'image d'une diplomatie. On se souvient que l'émergence de l'Emirat a d'abord été le fait de ses réserves gazières, mais cela n'explique pas son aura «surdimensionnée» au plan international. Certains n'hésitent pas à imputer le succès multiforme du Qatar à «la diplomatie du chèque», mais on est forcé de constater que sa communication est parfaite. En ce sens qu'il a investi dans le soft power et cela semble rapporter gros.

La très médiatisée Coupe arabe de la FIFA où personne n'a trouvé à redire, même ses plus féroces adversaires, a permis à l'Emirat de s'imposer comme la nation fédératrice des masses arabes. Car l'objectif du Qatar est certes, politique, mais sa cible de prédilection est le peuple, très touché par la cérémonie d'ouverture de la compétition. À travers sa mega opération de communication, ce sont les centaines de millions de citoyens arabes qui ont été «sensibilisés». À travers beIN Sports, le Qatar est entré dans tous les foyers arabes, a été à l'origine de larmes d'émotion versées par des hommes et des femmes, a permis au reste du monde de voir un autre visage de la nation arabe. Autre que celle de la violence et du terrorisme. On peut lui reprocher d'avoir un agenda caché, des objectifs inavouables, des alliances suspectes, mais les masses ne voient pas tout cela. BeIN Sports les a scotchées devant leurs écrans de télévision et leur a donné matière à féliciter le Qatar pour l'organisation de cette grande messe de la nation arabe et les émotions qu'elle a suscitées. Le sotf power, c'est donc cette capacité de convaincre, de briller et de jouer dans la cour des grands sans avoir à faire une quelconque démonstration de force militaire.Dans moins de 10 mois, un autre événement viendra propulser le petit Emirat pour le mettre sur le toit du monde. Le principal rendez-vous sportif de la planète aura lieu au Qatar. On ose à peine imaginer les dividendes qu'en tirera le Qatar en terme d'image. Il règnera sur la planète foot et de là sur toute l'humanité, le temps que durera la Coupe du monde de football. Et ce Qatar-là qui a dépêché le patron de son armée audiovisuelle en Algérie. Ce n'est pas rien, en terme d'intérêt pour l'Algérie de s'inspirer d'une expertise inédite dans l'Histoire de l'humanité. Il n'est certes, pas question de copier bêtement, ni de croire réussir le même parcours. Les considérations politiques, stratégiques et diplomatiques ne sont pas les mêmes, mais il est un point commun entre toutes les nations et toutes les sociétés depuis la nuit des temps: le sport et la magie qu'il exerce sur les peuples. L'Algérie gagnerait à prendre au sérieux la communication autour de ce soft power très particulier.

Non pas seulement pour améliorer le moral des Algériens, mais pour vendre l'image de l'Algérie.