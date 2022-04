Le nouveau chef de cabinet au ministère de la Transition énergétique, Mohamed Hammoudi, est revenu sur les gisements énormes en énergies nouvelles et renouvelables, dont dispose l'Algérie. Invité de la rédaction à la chaine 3 de la Radio nationale, Hammoudi a qualifié «d'exceptionnel, vaste et varié» le potentiel énergétique renouvelable de l'Algérie. Le chef de cabinet de Benatou Ziane affirme que le diagnostic et les chiffres avancés au sujet du potentiel algérien, reposent sur des études et une approche scientifique élaborées par «des groupes de chercheurs algériens, corroborés par les grands centres de recherches internationaux». Pour Hammoudi, «le potentiel technique est économiquement exploitable». L'ancien président du Cluster Energy Algeria a souligné les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans le pays. Pour étayer ses dires, il disséquera l'étendue des ressources énergétiques du pays, à travers l'énergie solaire photovoltaïque, tout d'abord. Il passera en revue les potentiels solaires qu'il situera à plus de 235700 Térawatt heure (TWH)/an, et de l'énergie éolienne à plus de 12940 TWH/an. Hammoudi développera davantage son argumentaire en donnant des pistes de travail sérieuses au sujet des potentiels réels à exploiter. Il s'agit de l'énergie éolienne qui, sur la base d'études menées conjointement avec les experts, pourrait constituer un gisement inespéré en énergies renouvelables pour le pays. Pour l'invité de Souhila El Hachemi, «Il y a des zones en Algérie qui pourraient atteindre plus de 5500 heures de vent par an, sur une étendue qui dépasse 145000 km2, notamment dans le Sud du pays à Adrar et Tamanrasset, les Hauts- Plateaux, à Djelfa et Khenchela et un peu dans le nord, la Kabylie et l'Oranie, qui sont très favorables à l'installation de l'éolien», dira-t-il. Et de préciser que neuf wilayas détiennent 80% de ce potentiel énergétique. À cela s'ajoute aussi, le potentiel solaire thermique, évalué à 169880 TWH/an. Hammoudi affirme que ces chiffres cumulés avec le potentiel solaire, correspondent à 15 fois la demande actuelle de l'électricité mondiale et constitueraienti l'équivalent de 39 fois la réserve de gaz du pays», dira-t-il. Pour lui, les 400500 TWH/an cumulés sont «tout simplement faramineux». Mais pas que ça ,l'Algérie gagnerait à exploiter et à valoriser énergétiquement ses déchets. Le chef de cabinet du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, a affirmé également que le fort potentiel annuel de 14 millions de tonnes de déchets, dont 53% sont des déchets organiques, est à l'étude par le département de Benatou.Ziane.«Ça nous fait, donc, autour de 7.5 millions de tonnes qui pourraient être utilisables... Il fait savoir qu'une tonne de déchets, c'est l'équivalent de 180 m3 de gaz chaque année», dira-t-il, avant de préciser que l'exploitation de ces opportunités, à travers les procédés de méthanisation, pourrait donner lieu à la production de l'électricité, ou encore la fabrication du biohydrogène ou du biocarburant. En tout cas, affirme Hammoudi, le secteur de la transition énergétique oeuvre à saisir toutes les opportunités, afin «de pouvoir créer un mix énergétique très intéressant». Reste encore à trouver les formules et les sources de financements qui tardent à voir le jour et à se concrétiser autour de ces projets, qui entrent pourtant dans la stratégie de Sécurité énergétique nationale. Cela étant dit, il convient de rappeler que le potentiel énergétique renouvelable de l'Algérie est au centre de tous les intérêts et de toutes les convoitises. Il ne se passe pas un jour, sans que des sites spécialisés de grande renommée internationale où des experts reconnus, relayent des informations au sujet des projets, programmes, visites de sites énergétiques, etc.... en relation avec ce secteur névralgique et vital.