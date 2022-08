Décidément à «Haï El Bina», les chantiers s'éternisent. Au même titre que la négligence. Ce quartier résidentiel est plongé dans le noir depuis plus de quinze jours à cause de la défaillance de l'éclairage public. Un problème qui perdure en raison d'un poteau électrique que les services concernés, notamment l'établissement public Erma dont la maintenance de l'éclairage public relève de ses prérogatives.

Un établissement, maintes fois, interpellé par les habitants de Haï el Bina, à Dély Brahim, pour un problème d'éclairage public. Ce quartier résidentiel est trop souvent plongé dans le noir par des pannes fréquentes et pour de longues durées. Une situation que les résidents ont, maintes fois, dénoncée. Tous les responsables, à tous les niveaux, ont été interpellés. En vain. D'autant que lorsqu'une panne devient récurrente, il ne s'agit plus de négligence, mais d'incompétence! Conséquences, les personnes âgées et les amoureux de la marche ne sont plus en mesure de faire leur petite trotte nocturne.

Ni les femmes ne peuvent aussi se risquer à rentrer après le coucher du soleil. Ne dit-on pas que l'inquiétude rôde la nuit et c'est le cas à Dély Brahim où insécurité rime avec obscurité. Et dire que le chef de l'Etat a fait de la réforme des méthodes de gestion des services publics sa préoccupation majeure. En effet, dans la nouvelle Algérie, il n'existe pas de cadre supérieur indéboulonnable. Tout le monde est soumis à l'obligation de résultat. Tel est le dernier message du président Tebboune.

Et lLe P-DG de l'Entmv et le chef d'escale d'Alger de cette entreprise, à titre d'exemple, peuvent en témoigner. En outre, des fins de fonctions ont été signifiées à des dizaines de hauts fonctionnaires. Aucun corps d'État n'a été épargné. Des P-DG d'entreprises publiques, des walis, des ministres et même des conseillers du président de la République ont dû quitter leurs postes sur instruction du chef de l'État pour défaillance à leurs missions. Aussi, il appartient aux responsables de l'Erma et même de la commune de Dély-Brahim de mettre toute la lumière sur cet «éternel poteau qui pose problème».

Dans le cas contraire, ils devraient laisser la place à plus compétents. Car leur limogeage servirait de leçon aux prochains qui gagneraient à être plus réactifs aux doléances des citoyens qui continuent de vivre le calvaire à chaque chute de tension. Justement, la tension monte à Dély-Brahim où la dernière panne dans cette zone avait permis à des petits voyous d'essayer de voler un distributeur de billets. Cet épisode d'insécurité et de peur est à nouveau de retour avec la nouvelle panne de l'éclairage public et les habitants sont fatigués de crier à «l'insécurité» qui les guette.