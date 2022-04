En vue de renforcer ses réseaux de distribution d'électricité et afin de répondre à une demande en énergie électrique en constante croissance, notamment avec l'extension du parc logement, ainsi que la création de nouvelles zones industrielles, la Sonelgaz de Béjaïa a réalisé un nouveau poste source de 60/30 KV pour injecter une puissance supplémentaire de 2x40 Méga Volt Ampères à l'existante au lieu-dit Allaghane, commune de Tazmalt. Ce projet vient ainsi soulager les postes sources existants, qui alimentent la région d'Akbou avec entre autres, la plus grande zone industrielle de la wilaya. Il s'agit également pour la Société d'améliorer la qualité et la continuité de service dans quelques daïras, en particulier la daïra d'Akbou, de Tazmalt et d'Ighil Ali. Cet ouvrage, premier en son genre, a été réalisé en étroite collaboration avec différentes filiales du groupe Sonelgaz à savoir; Etterkib et Kahrakib. Il sera exploité par le gestionnaire du réseau transport électricité (Grte) qui est également, une filiale du groupe Sonelgaz. En outre, ce projet, qui s'étale sur une superficie d'un hectare et demi (1,5ha), a généré la création de 2 départs de 30 kilovolts d'une longueur réseau de 4,47km (départ Boudjellil et Ath Fdila), ainsi que le renforcement de quatre départs d'une consistance physique de 8,55 KM. Le coût du nouveau poste source 60/30 KV s'élève à 623 MDA, un investissement colossal inscrit dans l'optique de répondre aux besoins de la clientèle en matière de fourniture en énergie électrique.