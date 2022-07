Le projet de port sec de la wilaya de Tizi-Ouzou vient d'être déterré par l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui compte le remettre sur la table lors de la prochaine session ordinaire. Un projet, faut-il le rappeler, qui a été initié dans les années 90 à la demande des opérateurs économiques, mais qui a été vite enterré pour des raisons que personne n'a expliquées à cette époque. Le port sec a été fortement réclamé durant toutes les années qui ont suivi son annulation, mais sans voir le jour. Encore incertain, le projet va sans nul doute impulser une nouvelle dynamique à la machine économique locale.

En fait, l'APW a fait savoir que «dans le cadre de la préparation de la prochaine session ordinaire et sur orientation du P/APW, Klaleche Mohamed, la commission de l'aménagement du territoire et du transport a effectué le 7 juillet 2022, une sortie de travail sur le site prévu pour la réalisation d'un port sec à Oued Aïssi et sur le site du pôle d'échange multimodal dans la même localité pour la réalisation d'une gare routière». Sans donner d'amples détails sur le dossier qui tient en haleine tous les opérateurs économiques activant à Tizi Ouzou et dans ses environs, l'Assemblée ajoute que la délégation en charge de ce dossier est composée de membres de la commission, du directeur du transport, du représentant de l'Anesrif, de la Sntf de Oued Aïssi, du directeur de la gare de Bouhinoun ainsi que du représentant de l'APC de Tizi Ouzou.

En fait, la nouvelle, bien qu'elle ne soit pas bien expliquée par l'APW, va réjouir tous les opérateurs économiques activant dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Un port sec peut grandement accélérer la cadence de l'activité économique de la wilaya. Jusqu'à présent, faute d'infrastructure de ce genre, ces derniers sont contraints de faire la navette entre Tizi Ouzou et les ports secs se trouvant dans la banlieue de la capitale. Des trajets qui font perdre d'abord beaucoup de temps et qui engendrent une grande pression sur la RN 12, unique voie rapide reliant les deux wilayas.

Par ailleurs, il convient de rappeler à ce sujet que le projet de port sec dont avait bénéficié la wilaya, il y a de cela plusieurs décades, a vite été enterré. Les causes de son gel n'ont pas été révélées, mais il est une réalité indiscutable que l'assiette qui lui avait été réservée à cette époque fait actuellement office d'une gare intercommunale. Déçus de cette annulation, les opérateurs n'ont toutefois jamais cessé de réclamer cette infrastructure importante pour leurs activités dont essentiellement celles nécessitant l'importation ou l'acheminement de matière et d'équipement de l'étranger ou des autres régions du pays. Le port sec fait gagner beaucoup de temps et c'est primordial en économie.