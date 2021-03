La cacophonie «hirakienne» ne cesse de livrer ses frasques funambulesques pour ne pas dire clownesques. Les représentants autoproclamés du Hirak 2 s'échangent les insultes et les quolibets avec une frénésie si rare et morbide à la fois. De la phase de l'embrigadement et de l'endoctrinement fondée sur l'hypocrisie mensongère et la propagation des vétilles, voilà maintenant le temps de la «lessiveuse» qui ne fait pas le tri ni la nuance. C'est une machine à dégommer tous ceux et toutes celles qui daignent sortir du tracé délimité par les autoproclamés représentants du Hirak 2. La dernière sortie de Rachid Nekkaz a mis devant le fait accompli ceux qui se prenaient pour les «éclaireurs» de la conscience politique. Ce dernier qui était soutenu d'une manière tactique par les semblants représentants du Hirak 2 avant sa libération de la prison, ont revu leur attitude hypocrite et perfide à son égard en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Cette rengaine n'est pas nouvelle, elle s'inscrit dans leur stratégie qui consiste à faire coller à tous ceux et celles qui font la nuance entre la défense de l'Etat national et les attaques contre l'ANP et le changement politique dans un cadre institutionnel et qui n'obéit pas à des agendas dictés d'outre-mer. Nekkaz qui était vu comme l'un des dignes «représentants» du Hirak, est devenu persona non grata par les mêmes donneurs de certificat de virginité politique aux Algériens et aux Algériennes, quant à leur attachement et leur «exemplarité» à l'égard du Hirak et ses représentants autoproclamés. Son erreur est que ce dernier s'est «rebellé» contre les nébuleuses qui manipulent le Hirak à partir de l'étranger, en menant une vie somptueuse, bien installés dans leurs chaumières dans l'Hexagone et d'autres dans leur villégiature helvétique et tutti quanti. Le même cas pour l'universitaire Reda Deghbar, un enseignant constitutionnaliste qui a subi les foudres de ceux qui promettent le changement aux Algériens et aux Algériennes en l'accusant d'«élite benaknounienne», allusion aux services de renseignements. Cette accusation émane de Karim Tabbou qui n'a pas apprécié l'intervention de Reda Deghbar par rapport au glissement dangereux du «Hirak» à travers le choix peu innocent des slogans visant l'ANP et l'Etat. Le populisme déferlant n'a épargné personne, c'est dire que les forces occultes s'attellent à la tâche sur la base d'une mission et un partage des rôles somme toute étudiés et savamment orchestrés. Les semblants représentants autoproclamés du Hirak 2 ne ménagent personne, y compris leurs «collègues», quand il s'agit de dire ou de prononcer une virgule quant aux dépassements ou errements qui causent des imbroglios et des malentendus sur le plan politique ou idéologique. Il n'y a que ceux-là qui ont l'autorité absolue et le droit incontestable de décider de la justesse d'une démarche ou de sa défectuosité totale.

Cette déferlante populiste est en train de subir l'hilarité de nombreux Algériens et de nombreuses Algériennes qui voient en cette dernière une espèce de nouvelle dictature à travers ses méthodes et son mode opératoire musclé qui consiste à faire taire toutes les voix discordantes et qui ne s'arriment pas avec ses «desiderata» excessifs et autoritaires à la fois. La valse de dénonciation du Hirak 2 vient cette fois-ci de l'intérieur même de cette nébuleuse qui s'est autoproclamée représentante sans conteste du Mouvement populaire. C'est une étape cruciale et décisive pour cette caste des autoproclamés représentants du Mouvement populaire. Le persiflage et les quolibets qui sont adoptés comme modus opérandi de la part de ce groupuscule sectaire et populiste finiront par déclencher une espèce de mécontentement généralisé de la part des citoyens qui se sont mobilisés pour un changement politique, loin de toute manipulation et récupération par des forces centrifuges et des organisations obscures à la solde des officines étrangères. Les prémices de cette situation de clivage commencent à apparaître d'une manière saillante et manifeste.