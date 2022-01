Un poisson lapin a été pris dans les filets d’un bateau de pêche, hier, à El Kala, apprend-on de source interne à la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’El Tarf. Selon la même source, ce poisson, très toxique pèse environ deux kilogrammes et mesure 42 cm de long est pêché pour la première fois à El Kala depuis des années. Suite à cette découverte, les responsables de la direction de la pêche et de ressources halieutiques de la wilaya ont émis des mises en garde à l’intention des professionnels du secteur de la pêche ainsi que les amateurs de la ligne, a fait savoir notre source qui a précisé que, si le poisson lapin est apparu dans les eaux maritimes d’El Kala, il peut probablement se trouver sur d’autres plages de la côte de la wilaya où, les passionnés de la pêche à la ligne sont nombreux. C’est pourquoi, toutes les mesures et dispositions ont été prises, notamment des opérations de sensibilisation afin d’éviter la pêche de ce poisson toxique. Certaines espèces de ce poisson ont été remises à l’annexe du Centre national de recherche, de développement de la pêche et de l’aquaculture (Cnrdpa) dans la ville d’El Kala pour déterminer les spécificités scientifiques de ce poisson, a expliqué notre source.