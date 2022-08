Le rôle, de plus en plus, grandissant de l'Algérie à l'échelle continentale et régionale laisse présager l'accession à une place prépondérante au sein du concert des nations. En fait, l'Algérie voit grand et elle n'a pas tort. Les dernières déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale abondent dans ce sens. Le chef de l'Etat a annoncé des «surprises», en évoquant une éventuelle adhésion de l'Algérie au sein du groupe des Brics. «L'adhésion au Groupe Brics est tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfait en grande partie», devait affirmer le président de la République, notamment pour ce qui est des conditions d'accès à ce conglomérat de puissances émergentes, auxquelles «satisfait l'Algérie en grande partie». Bien que se gardant de confirmer une telle approche à l'avenir, Tebboune a tenu à clarifier la position de l'Algérie dans ce contexte. «L'adhésion à ce groupe mettrait l'Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements entre les deux pôles... l'Algérie s'intéresse aux Brics, en ce qu'ils constituent une puissance économique et politique», devait-il souligner. Il s'agit, avant tout, de choix et d'options géostratégiques à même de conforter l'Algérie dans ses positions de pôle diplomatique et économique du Bassin méditerranéen, mais aussi à l'échelle du monde arabe, et celui africain. «C'est un rôle naturel et stratégique que joue l'Algérie. Personne ne peut priver l'Algérie de ce rôle naturel auprès des pays africains frères. Faut-il souligner que l'Algérie est l'un des rares pays au monde à observer cette constance dans ses positions extérieures, à travers une diplomatie juste et proactive. «Les pays africains ont grand espoir en l'Algérie», devait ajouter le chef de l'Etat, qui abordait un passage en revue dans différents endroits de l'Afrique où les tensions sont exacerbées, de manière intentionnelle. Dans le cas de la Libye, Tebboune a estimé qu'à chaque fois qu'une solution est esquissée et validée par les frères libyens, d'autres crises réapparaissent, dont certaines sont le fait de parties étrangères. «Nous ne nous sommes jamais immiscés dans les affaires internes d'un quelconque pays. Nous n'avons jamais envoyé ou soutenu des mercenaires dans quelque pays que ce soit... Nos positions sont connues et appréciées et elles respectent la légalité internationale», dira-t-il en faisant allusion aussi au cas du Mali.

À ce propos, Tebboune a lancé un appel aux tenants d'un pouvoir dans ce pays, en vue d'un «retour rapide à la légalité constitutionnelle, à même d'éviter au pays d'éventuelles interférences regrettables». Dans le cas de la Tunisie, le chef de l'Etat a réitéré également la disponibilité d'Alger d'accompagner ce pays frère, sans s'immiscer dans ses affaires internes. Idem pour la question de l'unité palestinienne et le retour de la Syrie dans le concert arabe... Sans compter la sempiternelle question sahraouie que l'Algérie soutient depuis le début, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Fidèle à sa réputation de «Mecque des révolutionnaires», l'Algérie dit haut et fort ses opinions et déballe les vérités toutes crues au sujet des interférences de certains pays occidentaux, à l'origine de la plupart des crises dans le monde arabe et en Afrique du Nord, particulièrement. C'est cela le rôle grandissant de l'Algérie sur le plan géopolitique. Sur le plan économique, l'Algérie se taille une place non négligeable sur l'échiquier énergétique mondial, en tant que puissance économique émergente. En matière de découvertes d'hydrocarbures pour l'année en cours, l'Algérie se taille la deuxième place après l'Arabie saoudite, devançant les Emirats arabes unis. Les Brics, l'alliance des grandes puissances émergentes actuelles, intéresse au plus haut point les responsables du pays et ce n'est que juste cause.

Accéder à cette alliance recèle, d'abord un intérêt géostratégique, et également économique, étant donné que la guerre en Ukraine a ouvert une brèche que le monde unipolaire redoutait jusque-là. L'Algérie veut faire valoir son poids géostratégique, économique et géopolitique grandissant et c'est de bonne guerre.

Au fil des jours, les faits successifs donnent raison aux responsables au sommet de l'Etat. L'Algérie qui aspire à jouer des rôles davantage plus importants, en fonction des moyens importants dont elle dispose, semble accéder progressivement à ce souhait.