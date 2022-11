Alors qu’une rumeur fait état d’une « étrange maladie frappant l’élevage de la volaille», les services vétérinaires près les services agricoles de la wilaya d’Oran sortent de leur silence. «Il s’agit d’une rumeur n’ayant ni queue ni tète» a été la réponse de ces services. Une manière d’assurer et de rassurer les consommateurs.

Par cette sortie médiatique, les mêmes services réfutent catégoriquement en bloc la pseudo « propagation d’une quelconque étrange maladie frappant l’élevage de la volaille». Et d’ajouter que «les aviculteurs d’Oran peuvent poursuivre leurs activités dans le calme total», soulignant que « les opérations d’inspection et de contrôle menées dans différentes unités d’élevage de volailles ont été sanctionnées par des résultats négatifs ». «Aucune anomalie n’a été relevée, encore moins une étrange maladie », a-t-on encore une fois nié, annonçant «l’arrivage, ces jours-ci, d’un vaccin contre la maladie de Newcastle». «Il sera distribué dés son arrivée», a-t-on précisé.

Devant l’étonnement des uns et des autres, plus d’une question se pose, d’autant que la filière avicole d’Oran s’est imposée ces dernières années en occupant une place importante dans la «production nationale» en dépassant les prévisions de production.

Les bilans des services agricoles de la wilaya d’Oran font état d’une « production, pour le compte de la saison 2021-2022, de 61838 quintaux de viande blanche», ajoutant que «cette importante quantité a été produite par les investisseurs du secteur privé».

Cette filière agricole continue à produire malgré les aléas imposés par le marché, notamment en ce qui concerne les aliments de bétail, en plus des conditions d’élevage pénibles et la concurrence déloyale, la spéculation et la rétention des produits alimentaires à des fins de la spéculation. La wilaya d’Oran compte sept abattoirs spécialisés dans l’abattage de volaille et prés d’une vingtaine d’unités spécialisées dans le dépeçage et plusieurs centaines d’unités d’élevage de la poule pondeuse.

« Les aviculteurs d’Oran ont bouclé la saison 2021-2022, en produisant plus de 50 millions d’œufs», ont ajouté les services agricoles de la wilaya d’Oran, expliquant que «toutes les techniques modernes ont été adoptées dans le cadre des investissements».

Les mêmes sources indiquent que «les aviculteurs bénéficient d’aides et de facilitations dans le cadre des mesures mises en place par l’État visant essentiellement l’accompagnement des éleveurs et les producteurs dans leurs investissements agricoles». Aussi, le secteur agricole a repris, ces dernières années, des couleurs dans la wilaya d’Oran, après avoir été délaissé en raison de l’exorde rural massif.