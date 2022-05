Les massacres du 8 mai 1945 ont été historiquement documentés. Les Algériens qui ont vécu ces évènements dans leur chair ont été les témoins de la barbarie colonialiste. Des livres, des documentaires et récemment un film long métrage ont été consacrés à ce fait de l'Histoire. Ce déclic de la glorieuse révolution qui allait suivre 9 ans plus tard. Mais dans tous les travaux qui ont témoigné de la bravoure, de la résistance du peuple algérien et de la cruauté du colonialisme, il y a une voix d'une sensibilité particulière qui rend toute sa dimension à la force d'un événement historique. Le 24 décembre 1965, le doyen des écrivains algériens publiait un recueil de poèmes où les massacres du 8 mai 45 prirent une signification particulière. Par cette pépite dans un écrin poétique, le poète a pu traduire les trémolos de ces 45 000 Algériens tombés en martyrs, pour en faire un poème sorti d'outre tombe pour apporter un énième témoignage. Et quel témoignage!

Nous reproduisons, pour nos lecteurs, le poème de Kaddour M'Hamsadji



Sétif en mai

Sétif meurt en Mai L'Armistice est signéEt Paris est si gai aux bords de la Seine. La mitraille coud en chaîne De beaux linceuls aux Algériens Qui tendent leurs gandouras Au lieu de cueillir le muguet De servir à table du vin De dormir au milieu des conquêtes quotidiennes. Nous sommes purs comme le jour à sa naissance Et nous sommes ce que les autres font de nous Du sang du sang et quelquefois des cendres. Muet sacrifice sous le soleil national Explosion de joie sous le ciel gris de Paris Jamais des yeux différents ne se fermeront sur la même image. Paru le 24 décembre 1965 Aux éditions Subervie