Après 15 jours de vacances «forcées», les élèves ont retrouvé, hier, les bancs de l'école. Une reprise qui s'est faite avec un protocole sanitaire des plus stricts, même s'il n'est pas toujours respecté. En tout cas, les bambins retrouvent les joies de l'école, au grand soulagement des parents. Avec toutes les perturbations qu'a connues cette année scolaire, entre arrêts à répétition et double vacation, ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Le spectre de l'année blanche plane au-dessus de leurs têtes. Ils s'inquiètent de voir l'année scolaire ne pas aller à son terme, ou du moins que le programme soit bâclé pour un enseignement au rabais. Le ministère de l'Education nationale a alors mis en place un plan de sauvetage de cette année scolaire. «Il a été élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux», apprend-on de sources proches du dossier. Ainsi, comme il fallait s'y attendre, les vacances de printemps sont la première victime collatérale de la «pause Corona».

Toutefois, contrairement à ce que l'on pouvait croire, elles ne sont pas complètement supprimées, mais réduites à 9 jours, au lieu des 15 prévus initialement. «La durée des vacances de printemps est réduite à 9 jours, à compter du jeudi 31 mars 2022 au samedi 9 avril 2022», révèle le département de Abdelhakim Belabed, dans un communiqué rendu public, samedi dernier, tard dans la soirée. Le ministère souligne, en outre, que le retour des élèves sur les bancs de l'école au titre du 3e trimestre, aura lieu le dimanche 10 avril 2022. Autre mesure décidée par la tutelle: le report des dates des examens trimestriels. «Les devoirs du 2e trimestres concernant les cycles d'enseignement moyen et secondaire ainsi que les compositions du 2e trimestre, pour les trois cycles, sont reportés et fixés respectivement du dimanche 20 février au jeudi 24 février 2022 et du dimanche 20 mars au jeudi 24 mars 2022», précise le même communiqué. Il a également été décidé du report des devoirs du 3e trimestre, pour les cycles d'enseignement moyen et secondaire, concernant la période allant du dimanche 24 avril au jeudi 28 avril 2022. «Les examens du troisième trimestre débuteront à partir du dimanche 15 mai 2022, pour les classes de 4e année moyenne et de 3e année secondaire, et à partir du dimanche 22 mai 2022 pour les autres niveaux des trois cycles d'enseignement», assure la même source.

Pour gagner du temps précieux, il a été également décidé de mettre en place des heures supplémentaires consacrées à la correction des devoirs et des compositions. «Elles se feront en dehors des heures des cours», note le ministère de l'Education nationale. Il a même fixé un calendrier à cet effet, et ce pour les deux trimestres restants. «Pour le 2ème trimestre, la correction collective, avec les élèves, la remise des copies d'examen et les conseils de classe doivent s'effectuer en dehors des heures de cours durant la semaine allant du dimanche 27 mars au jeudi 31 mars 2022», fait-il savoir. «Pour le 3ème trimestre, la correction collective avec les élèves et la remise des copies d'examen auront lieu durant la semaine allant du dimanche 29 mai 2022 au jeudi 2 juin 2022», soutient-il. Des mesures claires qui ont donc pour but d'éviter à nos enfants de perdre une année. Sont-elles suffisantes?

La majorité des syndicats autonomes de l'éducation les ont approuvées, du fait qu'elles émanent d'une série de propositions qu'ils ont soumises au ministère de l'Education nationale. Cette stratégie a donc été élaborée par ceux qui «combattent» sur le terrain et non des fonctionnaires derrière leurs bureaux. Elle semble donc tenir la route. Toutefois, tous les acteurs du secteur devront mettre du leur pour éviter de nouvelles «turbulences» aux élèves. Les rancoeurs doivent être mises de côté, en plaçant l'intérêt des élèves au-dessus de toute autre considération. Il est donc impératif d'éviter les grèves et autres arrêts de cours. Il est également primordial d'éviter que les écoles ne se transforment une nouvelle fois en «clusters» de la pandémie, comme durant le mois de janvier dernier, ce qui a contraint à leur fermeture, une nouvelle fois. Pour cela, il faut impérativement faire respecter les gestes barrières et surtout intensifier la campagne de vaccination. L'avenir de toute une génération est en jeu...