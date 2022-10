Point d'aide de l'État pour investir dans les énergies renouvelables. C'est ce qu'explique l'expert en énergie, Toufik Hasni, qui estime qu'en matière de transition énergétique il est impératif d'ouvrir les portes de l'investissement et laisser faire les porteurs de projets. «Laisser les entreprises investir et l'argent coulera à flots», indique-t-il. La crise énergétique qui frappe aux portes de l'Europe alerte sur l'urgence d'une transition énergétique que doit opérer l'Algérie, estime en effet le consultant en transition énergétique, Toufik Hasni qui est intervenu sur les ondes de la Radio nationale Alger chaîne 3, dans l'émission matinale L'invité de la rédaction, animée par notre consoeur Souhila El Hachemi. Cet intervenant invite donc l'Algérie à aller vite vers les énergies renouvelables afin d'assurer sa sécurité énergétique. Il estime qu'il faille au préalable améliorer le climat des affaires pour encourager les investisseurs étrangers et les intéresser au marché algérien. «L'État n'aura plus besoin, alors, de financer la transition énergétique.» Au fil de son interview, cet expert rappelle la qualité qui fait la force de l'Algérie en matière de relations économiques et commerciales dans le domaine de l'énergie, à savoir celui d'avoir toujours été à la hauteur de ses engagements contractuels avec ses partenaires, même aux pires moments de crises... En plus de cela, Toufik Hasni précise que l'Algérie peut produire de l'électricité à un prix imbattable sur le marché mondial. «Nous sommes en mesure de produire de l'électricité à un coup qui va être compétitif avec toutes les formes alternatives. Aujourd'hui, on le situe entre 8 à 10 DA le kilowattheure»,fait-il savoir, arguant que « Le solaire thermique, c'est l'avenir de l'Algérie.» Selon lui, et contrairement au photovoltaïque qui est exagérément gourmand en frais, le solaire thermique a ceci de particulier: «C'est que 90% des charges sont fixes.» D'où, poursuit-il la possibilité de faire une offre de prix qui peut rester constante pendant 20 à 25 ans. Un avantage exclusif à l'Algérie car nul autre pays ne peut proposer mieux dans ce domaine, souligne-t-il, clamant que c'est là «un avantage sans pareil». Renvoyant à une certaine guerre d'experts, il maintient que «le solaire thermique c'est l'avenir de l'Algérie», faisant savoir au passage que le pays dispose de l'équivalent de 40 000 milliards m3 en solaire thermique. À l'en croire, «la stratégie basée sur le solaire thermique ne plaît pas à certains, qui veulent nous orienter vers le photovoltaïque et l'hydrogène». Toufik Hasni semble rejoindre à ce titre la chapelle de ceux qui pointent du doigt le caractère complètement illusoire du plan hydrogène. Les coûts de production ainsi que ceux de transport de ce dernier étant prohibitifs, rendraient chimérique toute ambition de construire sur sa base.