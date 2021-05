L'Expression: L'environnement à Béjaïa est sérieusement impacté par divers facteurs, quel est l'état des lieux?

Ihdene Idriss: Notre région est face à deux enjeux de taille et déterminants pour son avenir. Elle doit absolument répondre aux besoins grandissants de la population en matière de consommation, de santé, d'alimentation en eau potable, et d'assainissement des eaux usées, et en même temps faire face aux risques menaçants des impacts négatifs des installations industrielles et de l'activité humaine. Leur mauvaise insertion dans notre environnement a engendré des dégâts incommensurables, à savoir: prolifération inquiétante des décharges sauvages incontrôlées. Des dizaines de rejets des eaux usées sans épuration préalable dans nos oueds. La déperdition des eaux potables suite à la vétusté des installations. Les feux de forêt et la déforestation sauvage qui dévastent des centaines d'hectares Accumulation des fientes sur plusieurs sites incontrôlés, Les rejets toxiques des entreprises qui se déversent dans l'oued Soummam et le taux d'humidité très élevé qui se dégage des deux barrages limitrophes. Il est à noter que l'accumulation des déchets émanant des communes qui longent l'oued Soummam, ou des décharges sauvages de nos agglomérations et du chef-lieu de la wilaya, représentent un immense danger et un grand risque sanitaire et de nuisance qui y sont liés. Ces décharges non contrôlées de par la présence des déchets de nature diverse, à savoir les matières faiblement ou rapidement biodégradables, matières plastiques, métaux, verres, céramiques et les déchets inertes et encombrants ainsi que la présence de matières biodégradables avec l'influence des paramètres externes, tels que la pluviométrie et la température, sont à l'origine de processus chimiques, physiques et biologiques s'influençant réciproquement et engendrant des flux de gaz et de liquides. Tous ces paramètres ont sérieusement altéré notre écosystème, ont favorisé des maladies à transmission hydrique et la ruine de notre espace forestier. Ce qui présente une menace réelle sur la faune et la flore de la région et sur la vie des générations futures.

La politique des pouvoirs publics a montré ses limites?

En l'espace de quelques années les décharges et les différentes émanations ont pris une ampleur qui fait déjà craindre le pire pour la majorité de nos concitoyens, ni les agglomérations, ni les terres agricoles, encore moins les cours d'eau et les forages qui s'y trouvent, ne sont épargnés par la pollution. L'imminence d'une catastrophe écologique et de dégâts irrémédiables ne sont pas à écarter si des mesures radicales ne sont pas prises dans l'immédiat. La responsabilité est partagée entre l'insouciance des citoyens et la caution des décideurs. Les séismes, les volcans et les déluges ne sont en vérité que des phénomènes naturels, la catastrophe c'est plutôt dans l'oeuvre destructrice de l'homme. À l'action de l'homme s'ajoute le manque de rigueur et l'incompétence des décideurs dans l'application de la réglementation. Pis encore, nos techniciens et spécialistes se trouvent souvent éjectés de la sphère de décision, ce qui engendre l'intrusion de considérations défavorables dans la mise en oeuvre des projets.

Que préconisez-vous pour une sauvegarde efficace de l'environnement?

Je pense que l'urgence de lancer un large débat sur la sauvegarde de notre écosystème est signalée. Il y a lieu d'organiser des assises régionales sur l'environnement qui porteront sur la mise en oeuvre d'une vision tout à fait nouvelle de la problématique, notamment: adopter le mode de tri sélectif pour le traitement de déchets. Avec une large campagne de sensibilisation et de vulgarisation Mise a niveau des entreprises et opérateurs de la région avec des audits environnementaux et les études d'impact nécessaires. Epuration préalable des eaux usées se déversant dans nos cours d'eaux Large compagne de sensibilisation contre les feux de forets et la déforestation. Mettre en place un programme spécial pour promouvoir de nouveaux pacs protégés et développer les parcs existants. Etablir les plans de développement et d'urbanisme pour toutes les communes de la wilaya, Veiller au respect des servitudes des différents projets en construction et encourager la création des entreprises de collecte et de transformation des déchets.

Quels sont les avantages du tri sélectif?

La région de Béjaïa génère autour de 400.000 tonnes de déchets par an, compte un total de près de 800 décharges sauvages, à travers 38 communes sur les 52 qu'elle compte, et occupe une superficie estimée à 700.000 m2, Le tri sélectif est donc un procédé qui nous offre des avantages a la fois écologiques et sociaux, dont notamment redonner une seconde vie à nos déchets recyclables avec des modes de récupération et de transformation modernes, l'élimination des déchets générateurs de lixiviat qui altère nos oueds et cours d'eaux. Contrairement aux centres d'enfouissement techniques qui demandent des assiettes de terrains considérables, le tri sélectif peut se faire dans des petits espaces négligeables Il produit des fertilisants pour les terres agricoles et pépinières à travers le compostage des déchets biodégradables.. Les projets de tri sélectif n'observent plus d'oppositions, ne polluent pas les nappes, ne dégagent pas d'odeurs nauséabondes. Le projet de tri sélectif peut se faire avec des budgets négligeables, il est même générateur d'emplois et un retour sur l'investissement. Ce qu'on appelle communément économie circulaire.