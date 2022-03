Le MDN écrit: «Lors d'un vol d'instruction planifié, un avion militaire de combat de type MIG 29 s'est écrasé, dans la soirée du 28 mars, en raison d'une panne technique». Le crash est « survenu directement après son décollage de la base aérienne de Bousfer en 2eme Région militaire», précise la même source. Et bien que le commandant de bord et son copilote aient réussi à être éjectés de l'appareil, «le Commandant Ben Mebkhout Tahar est malheureusement tombé en martyr».

La victime souligne le MDN avec beaucoup de regret«a succombée à ses blessures à l'Hôpital militaire régional universitaire d'Oran». Ce tragique accident ne laissera pas le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire indifférent. Le chef d'état-major « a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash».

Par la même occasion et en cette douloureuse épreuve « le général de corps d'armée, en son nom personnel et celui de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid», annonce encore le MDN. Ce genre d'accident survient parfois lors d'exercice dans le monde entier et n'est pas typique à l'Algérie.

Les derniers crashs ont eu lieu un peu partout. L'on note à titre d'exemple la mort de quatre soldats américains le 20 mars dernier, alors qu'ils participaient à un exercice de l'Otan en Norvège. Les corps des quatre Marines décédés ont été retrouvés et transportés dans la ville la plus proche. L'avion de modèle Osprey, qui appartenait au corps des Marines, avec à bord quatre Américains, avait disparu des radars avant le crash. Le 2 mars, sept militaires sont morts dans le crash de leur hélicoptère en Roumanie près de la mer Noire, alors qu'ils étaient partis à la recherche d'un avion de combat dont le pilote est toujours porté disparu, ainsi pour ne citer que ces deux derniers accidents dans le monde. L'ouverture de l'enquête ordonnée par le chef d'état-major de l'ANP Saïd Chanegriha va permettre en tout cas de dévoiler les circonstances exactes de ce malheureux accident. Il y a lieu de rappeler que l'Algérie a également connu des crashs d'avion militaires de transport. L'un des plus mortels date de l'année 2018, le mois d'avril plus exactement. Un avion de l'armée de l'air algérienne s'est écrasé en effet peu après le décollage près de la base aérienne de Boufarik, à près de 35 km au sud d'Alger. L'accident a fait 257 morts. Les victimes sont les dix membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'Armée nationale populaire ainsi que des membres de leurs familles.

Le crash s'est produit dans une zone inhabitée, un champ situé à une centaine de mètres des murs d'enceinte de la base aérienne. Les flammes avaient ravagé la quasi-totalité de l'avion. En 2014 c'est un autre avion de transport militaire qui s'était écrasé, en février vers midi, sur le mont du Djebel Fertas, dans l'est du pays. Selon le bilan officiel, il a fait état de 78 personnes, dont les membres de l'équipage, se trouvaient à bord, 77 ont péri. L'avion assurait un vol entre la wilaya de Tamanrasset et Constantine, et transitant par Ouargla.

L'appareil, de type Hercules C130, s'est écrasé dans la wilaya d'Oum el Bouaghi, une zone montagneuse, à 500 kilomètres à l'est de la capitale. Les mauvaises conditions météorologiques, combinant rafales de vent violent et chutes de neige, étaient probablement à l'origine de l'accident.