Les élections législatives du 12 juin prochain sont caractérisées par la présence importante et prépondérante des listes indépendantes. Ce phénomène des «indépendants» suscite des interrogations et des questionnements de la part des observateurs de la scène politique nationale. C'est dire que cette offensive des listes indépendantes n'est pas ordinaire. Elle s'inscrit dans un contexte politique délicat et très particulier que traverse le pays.

Qui sont ces indépendants qui viennent envahir la joute électorale du 12 juin prochain? Sont-ils réellement indépendants du point de vue politique et idéologique? Peut-on être indépendant sur le plan politique, surtout dans le contexte gravissime que connaît l'Algérie?

Ce sont des questions légitimes qui sont posées par un nombre important d'Algériens et d'Algériennes qui suivent de près l'évolution politique du pays.

Il est évident que le droit de se porter candidat à une élection relève d'un droit démocratique et politique inaliénable. Se faire un chemin en dehors de la traditionnelle course électorale chapeautée et coiffée par la classe politique dans sa diversité politique et idéologique, ce n'est pas du tout du repos, ni une sinécure. Mais l'enjeu politique actuel que connaît le pays a renversé complètement la donne à telle enseigne que même la définition de la liste «indépendante» est sujette à des spéculations, mais aussi à des interrogations légitimes et justifiées.

Ce qui est remarquable cette fois-ci à travers la joute électorale du 12 juin prochain, c'est que l'envahissement des listes indépendantes est inhérent à la démission de la classe politique traditionnelle et son incapacité d'inventer de nouveaux instruments qui correspondent à la nouvelle réalité politique que traverse l'Algérie après l'émergence du Mouvement populaire du 22 février 2019 et son élan historique. Cette donne a pris de court les partis politiques et l'ancien personnel politique en déphasage avec les attentes et les aspirations du peuple algériens pour le changement et la transformation des institutions de l'Etat et de la société.

D'ailleurs, à ce niveau d'appréciation de la situation politique, beaucoup d'observateurs justifient cette ruée vers des listes indépendantes comme sanction et une réponse saillante de la société à l'égard de la classe politique qui a perdu toute notion de crédibilité et de compétence.

Cette situation kafkaïenne a favorisé les éléments et des structures qui n'ont rien à voir avec la classe politique traditionnelle. D'où cette invasion perceptible et palpable des listes des indépendants.

Mais dans la foulée, cet envahissement a charrié aussi des phénomènes hérités de l'ancien personnel et de ladite classe politique qui a montré son obsolescence. Il s'agit dans certains cas de transfuges spécialistes de nomadisme et de transhumance politique depuis des décennies.

Cette nouvelle/ancienne version des listes indépendantes suscite l'attention et des questionnements des citoyens et des citoyennes quant au bien-fondé de sa candidature à la joute électorale des législatives du

12 juin prochain.

Il est question même de nombreux islamistes qui se font passer pour des candidats indépendants, une sorte de tactique pour noyer le poisson dans l'eau. C'est le cas de beaucoup de candidats dits «indépendants» que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur.

L'enjeu des législatives se définit comme un défi face aux risques et aux menaces qui guettent l'Algérie quant à sa stabilité et sa souveraineté nationale.

Cet élément crucial et décisif à fait en sorte que d'autres aspects inhérents à la gestion des situations d'importance capitale, n'ont pas été traitées de la manière qui s'impose au plan de la vigilance et la prudence sur le plan politique.

Les listes indépendantes expriment un échec cuisant de la classe politique dans son ensemble. Elles reflètent aussi la mutation que connaît le pays dans un contexte très délicat et dangereux dans l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance à nos jours.