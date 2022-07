Modèles de luxe, 4x4 urbains et grosses berlines. Immatriculés en Libye, ils sont en train de prendre d'assaut les frontières algéro- tunisiennes. Leurs photos et vidéos sont en train de faire le «buzz» sur la Toile. Les Algériens s'interrogent. Est- ce une importation de véhicules neufs via ce pays frontalier? Il faut faire un petit tour sur la «blogosphère libyenne» pour comprendre les raisons de ce nouveau phénomène! On s'aperçoit qu'il s'agit tout simplement de touristes libyens venus découvrir un pays voisin, longtemps boudé au profit de la Tunisie.

En fait, la destination Algérie est en train de faire un véritable «buzz» au pays des Chevaliers de la Méditerranée. Les jeunes Libyens sont en train de partager en masse les photos de leurs vacances en Algérie. Ils invitent leurs compatriotes à les rejoindre rapidement pour passer des vacances inoubliables. «Nous sommes dans un pays aux mille et une merveilles.

C'est véritablement féerique. Les gens sont très accueillants, venez vite», est l'exemple des posts facebook qui circulent sur les réseaux sociaux. D'autres, annoncent carrément qu'ils comptent passer tout l'été ici en faisant le tour de l'Algérie. «Regardez, nous ne sommes encore qu'à Annaba et voyez comme c'est merveilleux. Les plages, les infrastructures, les restaurants, la nourriture...», écrit un autre Libyen pour partager une vidéo où il fait le tour des plages de Annaba et ses belles avenues. Comme lui, beaucoup ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

La majorité ne rêve que d'Oran, avec une petite escale dans la capitale. «Destination finale Oran, El Bahia, le soleil et la fête», soutient un autre jeune faisant partie des premiers Libyens à avoir déposé ses valises en Algérie. Les commentaires fusent de partout. Comme lui, beaucoup rêvent de se rendre dans cette ville qu'ils ont découvert à travers les derniers Jeux méditerranéens. Mais également à travers le «tube» mondial de cet été, à savoir Disco- Maghreb de Dj Snake. La chanson de cette star planétaire et les vidéos qu'il a partagées sur les réseaux sociaux font rêver les jeunes du monde entier.

L'image d'une Algérie belle, moderne et accueillante, véhiculée par les joutes méditerranéennes organisées le mois dernier, ont fini par séduire des centaines de jeunes désirant tenter l'aventure algérienne. Car, des personnes de plusieurs nationalités ont débarqué ces derniers jours dans le pays. D'autres, ont fait part de leur intention de venir cet été. Certains, ont même déjà déposé leurs demandes de visas au niveau des représentations consulaires algériennes à l'étranger. À l'image de Fanny, une Française de 37 ans, qui a l'intention de venir en Algérie pour la troisième fois de sa vie. «Je l'ai visitée en 2016 puis en 2018. Je suis tombée amoureuse de ce beau pays et de l'hospitalité de ses habitants. Je devais revenir en 2020 mais le coronavirus est passé par- là», rapporte- t-elle. Dès que la situation est revenue à la normale, elle a sauté sur l'occasion pour venir passer l'été ici. Elle compte découvrir la Kabylie mais également l'ouest du pays. «Oran, la Barcelone du Maghreb, est en tête de mes priorités», soutient-elle avec beaucoup d'émotion. Elle avoue que le «soft power» de cet été a fait que beaucoup de ses amis spécifiques à l'idée de venir en Algérie réfléchissent sérieusement a sauté le pas. D'ailleurs, c'est cette exposition médiatique à l'international qui a poussé un «vlogeur» libyen à venir visiter l'Algérie. Il s'agit de «Rahalista», une star des réseaux sociaux dans son pays. C'est à la suite de ces belles vidéos et photos que ses compatriotes se sont intéressés à la destination Algérie. Les choses se sont ensuite vite enchaînées. Des centaines de Libyens ont profité de l'ouverture des frontières algéro-tunisiennes pour découvrir cette terre qui leur était jusque-là inconnue. Leur habituel fief qu'est la Tunisie n'est qu'un lieu de transit pour le pays d' un million et un demi-million de martyrs. «Les Algériens sont un peuple généreux, hospitalier et sincère», souligne ce blogueur. Il rappelle également qu'il découvre un pays continent avec la mer, la montagne et le désert. «De plus, ce pays est riche en histoire. On y découvre des monuments historiques qui retracent l'histoire de l'humanité», poursuit-il, non sans rappeler que le coût de la vie est très abordable en Algérie. «Venez vite», insiste-t-il auprès de ses compatriotes. Les Algériens lui ont vite répondu à travers le hashtag #Bienvenue à nos frères libyens». Tout est dit...