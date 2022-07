Impressionnant! Citoyens, soldats, hauts gradés militaires, membres du gouvernement et chefs d'État se sont donné rendez-vous, hier matin, à la Grande mosquée d'Alger. Ils étaient là pour découvrir la «puissance de frappe» d'un «géant endormi». 30 ans après, l'Algérie renoue avec les traditionnels défilés de la fête de l'indépendance. Le retour de cette parade, grandement apprécié par les citoyens, coïncide avec le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale. Les Hautes autorités du pays ont donc vu grand pour marquer un grand événement. Plusieurs semaines de préparatifs, la rocade nord, théâtre de l'évènement, a même été fermée à la circulation depuis le 1er juillet dernier. Aucun détail n'a été laissé au hasard pour la réussite de cette «soixantième symphonie»! Durant tout ce temps, la tension était à son comble chez les citoyens. Ils attendaient impatiemment de voir, enfin, le matériel militaire qu'ils admirent sur des vidéos YouTube. Ils se sont alors levés, hier, aux aurores. Certains ont pris les bus mis à leur disposition par la wilaya d'Alger dans les 57 communes de la capitale.

La foule vibre avec Tebboune

D'autres s'y sont carrément rendus à pied. Ils ont marché des dizaines de kilomètres, drapeau algérien à la main, en fredonnant des chansons patriotiques. Ils ont mis une très belle ambiance, avant même le début du défilé. Plus le temps passe, plus la foule affluait. Ils continuaient de célébrer le «5 Juillet» avec les membres de l'ANP et ceux des services de sécurité bien concentrés sur leur sujet. À un moment, tout ce monde s'est levé comme un seul homme pour scander «Tahya El Djazaïr», «Tahya El Djazaïr» ! C'était le moment de l'arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ils lui ont réservé un accueil des plus chaleureux avec une standing-ovation accompagnée de son désormais célèbre «Tahya El Djazaïr» (message subtil envoyé aux ennemis de l'Algérie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, ndlr). Les «Tahya El Raïs, Tahya Tebboune», ont suivi lorsque le Président s'est approché d'eux en les saluant longuement avec un sourire des grands jours. Cela après avoir inspecté les 100 carrés présents pour la circonstance.

C'est l'heure d'entonner l'Hymne national. Tous debout, on chante en choeur ««Kassaman». Le président Tebboune est pris par l'émotion. Il a les larmes aux yeux. Il reprend sa place dans la tribune officielle en compagnie de ses invités de marque. Car, des chefs d'État et de délégations de pays frères et amis ont tenu à partager la joie de la fête de l'indépendance avec le pays du million et un demi-million de martyrs. Il s'agit du président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, du président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, de la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, le président de la République arabe sahraouie démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, de la présidente du Sénat italien, Maria Elisabetta Alberti Casellati, de la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al Mangoush, et du ministre émirati à la Tolérance, Cheikh Nahyane Ben Mabrouk al Nahyane.

Le ciel aux couleurs de l'Algérie

Bref, une pléiade d'invités qui semblaient subjugués par la force militaire algérienne, mais aussi par la beauté de la Grande mosquée d'Alger et son esplanade qui leur offrait un panorama sans égal sur la Méditerranée. La fin des travaux de cet édifice et l'embellissement qui a été apporté à la rocade nord d'Alger ont ajouté du charme à l'endroit. Le gazon verdoyant, les belles plantes rouges et les pierres blanches ont dessiné, comme dans une oeuvre d'art, le drapeau pour lequel les un million et un demi- million de martyrs sont morts. Le chef de l'État a alors lu un discours de circonstance avant que ne retentissent 60 coups de canon. Six avions de chasse ont commencé à parader dans le beau ciel d'Alger où ils ont dessiné eux aussi le chiffre 60 pour marquer les 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Ils ont ensuite décoré la capitale aux couleurs nationales en repeignant le ciel en vert, rouge et blanc. Un avion de transport Il-76 a ensuite effectué un ravitaillement en plein vol, escorté par deux chasseurs Su-30.La parade pouvait commencer! Des militaires représentants nos moudjahidine avec des «Kechabia» et les tenues de notre glorieuse Armée de Libération nationale (ALN) a ouvert le bal. Le passé ou plutôt l'histoire a laissé place au futur. Les soldats de l'ALN ont été suivis par les jeunes des écoles des Cadets de la nation. Une belle image de passations générationnelles. S'en est suivi alors les différentes unités de l'Armée algérienne, dont des cavaliers de la Garde républicaine, mais aussi des policiers et des agents de la Protection civile. Ils ont arpenté en musique et au pas cadencé la route jouxtant la Grande mosquée d'Alger, suivi par des centaines de chars et d'autres véhicules blindés. Ils étaient réglés comme une montre suisse pour suivre avec une grande synchronisation cette belle parade. Néanmoins, c'est l'arrivée des parachutistes et des forces spéciales qui ont fait le plus vibrer les présents. Leurs chants (cris militaires, ndlr) étaient repris en choeur par une foule en délire. On se croirait dans un grand concert musical.

Du matériel et des surprises...

Des hélicoptères et des avions - notamment des Mig-25 et des Su-24- ont survolé la baie d'Alger. Des systèmes russes de défense anti-aérienne S-300 et Pantsir S-1, des chars T-62 modernisés et T-90. Ces derniers ont aussi provoqué l'hystérie des spectateurs, notamment le mini- terminator

(T-62) qui fait fantasmer les Algériens depuis que l'ANP les a modernisés en leur donnant une touche «made in bladi» à travers ses ateliers. Les drones de combat, dont certains sont de fabrication algérienne, ont aussi survolé la baie d'Alger. En mer, plusieurs bâtiments de guerre et deux sous-marins, Wanchariss et Djurdjura, qui ont fait surface dans la baie d'Alger, ont également pris part au défilé. Néanmoins, le Haut Commandement de l'ANP a réservé une très belle surprise. Il s'agit d'un magnifique voilier qui a subjugué les spectateurs et même les invités. De l'avis des spécialistes, il s'agit de l'une des plus belles pièces au monde. Il nous a replongés en pleine régence d'Alger nous laissant imaginer cette époque avec nos corsaires. Le drapeau algérien qui l'ornait est venu remettre tout ce beau monde en 2022. Ils se sont tous levés pour applaudir cette armée qui venait d'accomplir sa soixantième symphonie sous la supervision du «maestro Chanegriha». Somptueux! Comme l'a commenté la presse étrangère,

«l'Algérie a mis les petits plats dans les grands avec un imposant défilé militaire à Alger». D'autant qu'il a encore une fois montré la relation particulière qui lie le peuple algérien et son armée. Une véritable communion, cohésion et fraternité. Le message est donc passé. Pour ceux qui ne l'ont pas compris: «Tahya El Djazaïr».