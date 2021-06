À l'origine de la création de plusieurs partis politiques de tendance islamiste, le président du Front de la justice et du développement, Abdellah Djaballah, demeure fidèle à ses idées. Il reste engagé dans une tendance que le peuple refuse aujourd'hui.

Néanmoins, affirmant dans son discours prononcé dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, que «la volonté du peuple demeure souveraine», le président du FJD a appelé ses militants à aller voter et «faire le bon choix pour élire les plus aptes parmi les candidats sans écouter les partisans du boycott». Il soutient à ce propos, comme il l'avait déjà fait dans ses précédentes interventions: «Si vous voulez contribuer, même de manière modeste et progressive aux réformes et mettre l'Algérie sur la bonne voie de la construction et du développement économique, il est de votre devoir de connaître ceux à qui vous donnez votre voix.» Pour lui, «la seule alternative pour engager des réformes est de participer aux élections en votant pour les plus aptes», appelant dans ce contexte « à plébisciter les candidats de son parti en possession, d'un programme global de réformes, connu pour son intégrité, sa crédibilité, attaché à sa religion et aux constantes de la nation et du pays». Il atteste, cependant, que « le changement en Algérie n'est pas chose facile, mais peut se faire de façon progressive». Comme dans tous ses discours, Djaballah ne manquera pas d'avertir sur les conséquences négatives du boycott.