«L'Algérie, terre de la résistance et du sacrifice suprême, connaît très bien la valeur de la souveraineté nationale, de l'indépendance, de la sécurité et de la stabilité.» C'est par ces propos précis que le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, a entamé son allocution à l'occasion de sa visite d'inspection et de travail de deux jours à Constantine. Des propos prononcés lors d'une réunion d'orientation avec les personnels du commandement de la 5e Région militaire où est prévue l'exécution d'un exercice tactique nocturne, avec munitions réelles, au niveau de la 1ère Division blindée. Dans son intervention, le général de corps d'armée a rappelé que l'Algérie «a subi, par le passé, la tyrannie du colonialisme abject, et a souffert des affres du terrorisme barbare, devenu désormais un phénomène mondial, qui présente une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité des peuples, voire à leur indépendance et souveraineté nationales». Un message, également adressé au peuple auquel il rend hommage. «Soucieux de préserver cette souveraineté et cette indépendance, dont nous nous apprêtons à célébrer le 60e anniversaire de leur recouvrement, le peuple algérien uni, fidèle à lui-même, et imbu de ses valeurs nationales, est assez lucide pour comprendre, sous tous leurs angles, les conspirations qui se trament contre lui, aussi bien dans la sphère publique que privée», souligne le chef d'état-major de l'ANP. Un peuple ayant pu, selon les propos du général de corps d'armée, «déjouer, avec sagesse et clairvoyance, toutes les manoeuvres qui visaient à plonger le pays dans le chaos, à mettre en péril son unité territoriale et populaire et à saper les fondements de l'État-Nation, et ce, au service d'agendas et d'objectifs obscurs». Un autre message aux ennemis de l'Algérie, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Pour Saïd Chanegriha, il s'agit, à ne pas en douter «d'une preuve indéniable de la cohésion de notre peuple, toujours éveillé aux manigances de ces ennemis». Abordant la question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, le général de corps d'armée a rappelé les exploits enregistrés à travers l'ensemble des Régions militaires. «Il ne fait pas de doute que la conjugaison de nos efforts, à l'échelle nationale, notamment dans le domaine de l'éradication du terrorisme abject de notre terre bénie, avec ce qu'il implique comme durcissement continu des mesures de protection de nos étendues frontières nationales, contribuera à l'élimination de ce phénomène transnational et transfrontalier et, au-delà, à la consolidation de l'effort général déployé à l'échelle régionale et internationale», atteste-t-il. «Les exploits enregistrés au niveau de l'ensemble des Régions militaires, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la mise en échec des tentatives de le doter en armements, en approvisionnements et en moyens financiers, ainsi que le démantèlement de ses réseaux de soutien, notamment parmi les trafiquants de drogues et les chefferies de la criminalité organisée, témoignent tous des efforts sincères et dévoués, sans cesse consentis par l'ANP», a-t-il déclaré. Le général de corps d'armée s'intéressera ensuite aux interventions et propositions des cadres de la Région. Il enchaînera cette visite par l'inspection de quelques unités de la division où il donnera une série d'orientations et de recommandations «sur l'impératif de poursuivre, avec la rigueur requise, les efforts de préparation au combat», et ce, dans l'esprit et la lettre de la directive de préparation des Forces 2021-2022.