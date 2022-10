Les effets de la pandémie sanitaire universelle n'ont pas fini de produire des effets indésirables sur l'économie mondiale, notamment pour les pays émergents. Le dernier rapport de la Banque mondiale vient rappeler cette mauvaise évidence qui s'abat sur les pays à économies émergentes. Le document de la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme sur la situation de populations mondiales menacées par une pauvreté extrême. N'ayant pas à traîner le fardeau des endettements et à subir les vulnérabilités relatives aux difficultés budgétaires, l'Algérie reste relativement à l'abri des incertitudes et des crises majeures. Malgré tout cela, l'Algérie arrive aussi à maintenir le seuil impressionnant des transferts sociaux, aux alentours des 5000 milliards DA. La Banque mondiale admet, dans son rapport, que les politiques budgétaires, dont les subventions salariales et autres allocations chômage, ainsi que les transferts monétaires ont contribué à atténuer les effets négatifs de la pandémie. Une riposte budgétaire à la pandémie mondiale, sans laquelle les effets de la Covid-19 auraient été plus dévastateurs. Malgré cela, la pression inflationniste due aux répercussions de la succession des crises et de la géopolitique mondiale, continuent de produire des effets négatifs sur l'ensemble des économies du globe. Au 58e rang mondial en matière de PIB, selon les prévisions du CEO World Magazine, l'Algérie devra enregistrer une hausse de 14,88% de son PIB, soit 193,601 milliards USD. En 2021, le PIB national était de 167,98 milliards USD. Il y a quelques jours, le FMI a tablé sur le double de ses prévisions d'avril dernier. En effet, selon le dernier rapport de l'institution de Bretton Woods, les prévisions de croissance pour l'économie algérienne en 2022 sont établies à 4,7%. Un indicateur qui renforce la conviction des décideurs algériens, quant aux mesures entreprises, afin de juguler les effets de la pression inflationniste et renforcer la résilience de l'économie algérienne. Cela dit, les mesures socio-économiques prises par les autorités algériennes, à l'instar des autres pays du monde, n'ont pas totalement éradiqué les effets de l'inflation mondiale, ni empêcher son exacerbation. Cela, non plus, n'est pas faute d'avoir essayé. Depuis quelques mois déjà, malgré des mesures et décisions hardies prises par le gouvernement sur injonction du président de la République, les ménages algériens ressentent, de plus en plus, l'impact de cette inflation qui a sensiblement altéré leur pouvoir d'achat. Cela dit, il s'agit beaucoup plus d'équité sociale et de baisse du pouvoir d'achat, de changement du seuil de précarité sociale, que de pauvreté à proprement dire. Dans le cas de l'Algérie, toujours, la batterie de mesures prises pour faire face aux effets de la crise sanitaire restent sans commune mesure. À cela, s'ajoutent aussi les décisions d'allégement fiscal sur les salaires, ainsi que le relèvement des points indiciaires des travailleurs de la fonction publique. Bien que symboliques, ces mesures ont eu un effet positif sur les ménages, dont la consommation a enregistré une nette reprise. L'instauration d'une allocation chômage au profit de plus d'un million de jeunes chômeurs a eu également un effet positif sur les grandes tendances socio-économiques. Les mesures de protection du consommateur et d'encouragements à l'égard des producteurs nationaux a produit des résultats encourageants. Les activités d'export ont enregistré une nette progression, comparativement aux années écoulées, totalisant la valeur de 25,922 milliards de dollars, au 1er semestre 2022, dont 3,507 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures. Sur instructions du président de la République, une autre batterie de mesures visant à redresser le secteur de l'agriculture dans la perspective de relance du secteur de l'agriculture a été convenue, en Conseil des ministres. Sans compter l'attractivité du secteur des investissements directs étrangers IDE boosté par les récentes mesures contenues dans le Code de l'investissement. Malgré tout cela, l'Algérie n'omet pas de rester vigilante et de s'appuyer sur une veille systémique. Le récent exercice constitutionnel auquel s'est prêté le Premier ministre devant les deux chambres du Parlement algérien, en est la cinglante justification.