Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes ont été victimes d'un complot ourdi et d'une grande arnaque fomentée par des éléments dont l'agenda est foncièrement au service des officines d'outre-mer. Les semblants «Hirakistes» qui se dissimulaient derrière des slogans et des mots d'ordre visant le changement et l'instauration de l'État «civil et non militaire», ne sont finalement rien d'autre que des mercenaires aux calculs sordides. Depuis deux années, ces mercenaires qui exploitent la blogosphère pour propager leurs fiels n'ont pas cessé de faire avaler les couleuvres aux Algériens et Algériennes crédules de la diaspora. Ils ont présenté leur «cause» comme étant le prolongement du «combat» que mènent les Algériens de l'intérieur pour réaliser le projet escompté, à savoir le changement politique tel que vu par la nébuleuse du Rachad et ses affidés.

La situation n'est plus ce qu'elle était avant lors de la période de «flux» où la manipulation battait son plein et l'euphorie faisait renflouer la «caisse» de la nébuleuse du Rachad et ses représentants qui faisaient des «lives» leur méthode et moyen idoine pour amasser de l'argent et constituer des «cagnottes» sur le dos des Algériens qui ont cru réellement à une «cause» dont les tenants et les aboutissants sont ailleurs.

Des millions d'euros ont été détournés par la bande du «Paypal» en recourant à des faux arguties pour justifier ce travail de sape qui a été tissé par ceux qui ont passé le temps à mentir aux Algériens et Algériennes sur l'imminence proche du changement.

Au tout début de ce mouvement populaire à l'étranger, un nombre considérable des membres de la diaspora adhérait à la dynamique de la collecte et du don de l'argent pour porter une assistance aux Algériens de l'intérieur et de leurs familles, comme cela a été réaffirmé dans leurs déclarations.

Mais avec le temps, les langues commençaient à se délier et des demandes pressantes se faisaient exprimer pour exiger les comptes et le bilan de cette masse d'argent collecté au sein de la communauté algérienne de l'étranger.

C'est là où le pot aux roses a été découvert et que l'escalade de la trahison et des accusations mutuelles commençaient à prendre de l'ampleur.

Cette nouvelle étape a été le moment phare de la dislocation de la nébuleuse du Rachad et de ses affidés à l'étranger en général et en France en particulier. Des voix commençaient à se faire entendre publiquement dans les rassemblements qui se faisaient chaque fin de semaine à place la République.

L'émiettement et l'affaiblissement dans les regroupements et la mobilisation sont devenus une stratégie diabolique des éléments appartenant à la nébuleuse du Rachad pour éviter que l'affaire de l'argent amassé et collecté à l'étranger ne soit révélée en plein jour et pour que l'ensemble des souscripteurs sachent où a été dépensé ou utilisé leur argent. Mais cette stratégie démoniaque orchestrée par l'organisation terroriste Rachad et ses sbires n'a pas tardé à éclater en plein jour. Les Algériens de la diaspora ont cessé de cotiser et participer dans des cagnottes et des opérations de la collecte après avoir su que leur argent a été sapé par Rachad et ses affidés sans avoir le droit de regard et d'avis sur cette affaire des plus gravissimes qui a frappé les Algériens de la diaspora. Les semblants «éveilleurs» de conscience via le Net et à travers des lives dans des endroits huppés des pays européens sont, aujourd'hui, face à une campagne de désapprobation par l'opinion sur les réseaux sociaux. Cette évolution de la situation a poussé un nombre important des éléments appartenant à la nébuleuse de Rachad de sortir de l'anonymat et faire des déclarations brûlantes et choquantes à propos du scandale de détournement des sommes mirifiques pour le compte d'une poignée et une bande qui exerçait et manipulait la blogosphère juste pour se faire des sommes astronomiques sur le dos des crédules et des naïfs que l'on manipulait par la phrase fumeuse de «Haya Allah al Ahrar».