Le parquet général de la cour d'Alger a ordonné, ce mercredi l'ouverture d'une instruction préliminaire sur les circonstances du glissement de terrain sous la falaise adjacente à la station de bus de Bir Mourad Raîs - Hydra, sur laquelle une promotion immobilière est en voie de construction, indique un communiqué de cette institution. «Suite aux informations qui nous sont parvenues des services de police judiciaire relevant de la compétence du parquet de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, et aux informations relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant le glissement de terrain sous la falaise adjacente à la station de bus de Bir Mourad Raïs, sur laquelle est bâtie une promotion immobilière (Hydra), le parquet général porte à la connaissance de l'opinion publique, que conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République territorialement compétent a ordonné l'ouverture d'une instruction préliminaire sur les faits», lit-on dans le communiqué. «L'opinion publique sera tenue informée des résultats de l'enquête à temps», précise la même source.

La semaine dernière, plusieurs wilayas du centre et de l'ouest du pays ont fait l'objet de sérieux avertissements et mises en garde de la part des services de l'ONM, (Office national de la météorologie) qui avait émis plusieurs BMS à ce propos. Parmi les wilayas concernées figuraient, notamment celle d'Alger où est situé le drame survenu à Bir Mourad Raïs/Hydra. La même source avait signalé que ces wilayas étaient placées en vigilance «orange» et que «la quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm sur les wilayas côtières», ce qui est important pour prévenir certains dangers dûs aux pluies, au vu, notamment du nombre très insuffisant des points d'écoulement de ces fortes pluies qui ont déferlé en un temps record sur la ville plongée sous des orages d'une grande densité.