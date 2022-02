Le président de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie et du commerce à l'Assemblée populaire nationale, Ismaïl Kouadria, présente, aujourd'hui, le rapport concernant les travaux de la commission d'information, composée de députés à la Chambre législative, qui a enquêté sur les causes de la pénurie de l'huile de table au cours des dernières semaines. Selon les données obtenues par Sabq Press, le rapport qui sera présenté est un résumé du rapport détaillé préparé par la commission, qui a été finalisé lors d'une réunion avec le président de l'Assemblée populaire nationale, lundi dernier.

Dans ce sens, la commission indique que «le rapport médiatique qui se compose de 5 pages, a présenté les faits de la rareté de l'huile de table et les raisons de sa disparition des étalages, et a tenu la plus grande responsabilité aux producteurs, dont certains avaient des stocks remontant à décembre dernier». En outre, la commission a mis en garde contre le maintien du recours au modèle d'indemnisation adopté au profit des producteurs et l'existence de soupçons, quant à la facturation par les distributeurs agréés, et a mis en garde contre le déroulement désastreux des travaux des commissions paritaires qui déterminent la catégorie d'indemnisation. Il semblerait que les grandes failles ont été définies, et il ne reste qu'à connaître dans le détail les raisons qui ont engendré cette situation pour pouvoir appliquer les mesures nécessaires afin d' éradiquer ces phénomènes qui minent la société. Pour bon nombre d'observateurs, il y a une grande part de responsabilité qui incombe aux lobbys, mais également aux responsables et aux élus qui ont offert l'opportunité aux spéculateurs de s'imposer sur le marché de la grande consommation. Le mal est profond dans le sens, où la force de ces derniers réside dans leurs capacités à provoquer à tout moment des situations de stress à travers les réseaux sociaux, qui se transforment rapidement en pénurie. Reste à espérer que le travail d'investigation de la commission aboutisse à des changements notables sur le terrain, notamment en matière de contrôle, et de suivi, mais également à travers les effets de réformes profondes en matière de gestion et de régulation du marché. Cela étant, il faudra du temps et de la mobilisation pour séparer le bon grain de l'ivraie et assainir le secteur de toutes les niches de corruption et de bureaucratie. Pour ce faire, la contribution du citoyen est plus qu'indispensable et devrait s'axer sur l'émergence d'une culture de consommation à même de distinguer ses vrais besoins.

Par ailleurs, Il y a lieu de rappeler que depuis son installation, la commission a effectué un travail de fond qui a consisté en diverses visites, notamment dans la wilaya de Mascara qui a bénéficié d'une unité de production d'huile vierge destinée à la fabrication d'huile de table en plus des wilayas d'Oran, de Oum El Bouaghi, de Sétif, de Béjaïa, d'Adrar et de Bord Badji Mokhtar.Un travail soutenu par les actions du ministère du Commerce qui a abouti en 2021 à 145359 procès-verbaux de poursuites judiciaires liées à la spéculation et la hausse des prix, à l'arrêt de l'approvisionnement de quatre opérateurs économiques et à la fermeture administrative de quatre locaux commerciaux, avec la saisie de 64 tonnes d'huile de table, pour une valeur estimée à 3,02 millions DA.