Reçu avant-hier soir par le président de l'APN, Brahim Boughali, la délégation du Parlement européen a salué la position algérienne à travers. le chef de la délégation du Parlement européen, Andreas Schieder qui a été on ne peut plus clair. «Nous remercions l'Algérie pour son soutien remarquable à la cause juste du peuple sahraoui», a-t-il mentionné. Cette déclaration coupe court avec les spéculations qui se faisaient circuler à travers les canaux d'officines qui présentaient le revirement inattendu du gouvernement espagnol comme une espèce d'ajustement sur la même ligne de conduite diplomatique du Parlement européen sur la question de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le gouvernement espagnol voulait présenter son revirement comme une démarche en synergie avec les institutions européennes. La délégation du Parlement européen s'est dit étonnée du reniement de Madrid. Elle se positionne sur la même ligne de conduite de la diplomatie algérienne qui a manifesté son étonnement et sa stupéfaction quant à cette volte-face «madrilène». À ce propos Andreas Schieder a indiqué que «nous sommes étonnés quant au récent dérapage du royaume d'Espagne tendant vers le déni de cette cause juste, une position ayant suscité l'indignation des honorables parlementaires en Espagne, voire du peuple espagnol sorti la dénoncer dans plusieurs villes d'Espagne», précise-t-on.

Le Parlement européen n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour signifier à qui veut entendre que la question du peuple sahraoui est une question relevant d'un processus de décolonisation comme cela est bien étayé par les résolutions onusiennes. De son côté, le président de l'APN, Brahim Boughali, a exprimé la position du Parlement algérien sur la question qui a trait à la défense des causes justes. Dans ce sens, Boughali à insisté sur «la nécessité de traiter les questions des peuples sur un pied d'égalité et de soutenir tous les peuples, notamment les peuples sahraoui et palestinien», a-t-il rappelé. Le gouvernement espagnol est en train de subir les fatras de sa décision irréfléchie et qui ne correspond aucunement aux principes défendus par la Charte des Nations unies et les pays membres de cette auguste instance internationale.

Des manifestations et des dénonciations se multiplient en Espagne pour désavouer le revirement de leur gouvernement sur la question de l'autodétermination du peuple sahraoui et sa cause qui relèvent de la décolonisation.

Ce retournement dans la position espagnole suscite l'intérêt du Parlement européen et celui du gouvernement algérien. Si cette attitude espagnole va se maintenir, le royaume d'Espagne va connaître un sérieux isolement sur le plan diplomatique et économique. Cet isolement risque de provoquer une crise énergétique dans la péninsule Ibérique. Il faut noter que l'Espagne est alimentée par le gaz algérien.

Cette dépendance directe au gaz algérien est vue comme un véritable talon d'Achille pour le gouvernement espagnol vis-à-vis de l'Algérie. L'Europe est en train de subir les conséquences et les retombées de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.. Le gaz est la problématique qui taraude gravement les pays européens avec l'évolution de la situation entre l'Union européenne et la Russie qui est son premier fournisseur d'énergie. L'Europe ne peut tolérer que l'Espagne joue les trouble-fêtes alors que l'enjeu gazier au niveau européen est devenu l'une des cartes majeures pour maintenir les équilibres stratégiques et géopolitiques.