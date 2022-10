La question de la relation entre les parlementaires et le staff gouvernemental a émaillé le débat lors de la Déclaration de politique générale du gouvernement à la chambre basse. L'affaire des questionnaires adressés par les députés aux ministres vient d'être jugulée par la mise en place d'un mécanisme de rencontres périodiques entre les députés et les ministres et les walis pour «asseoir l'approche participative», selon la déclaration faite publiquement par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Il se rappelera que la majorité des députés a invité le Premier ministre à trouver une solution à la l'affaire des ministres qui ne répondent pas aux questions des parlementaires. À ce propos, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a souligné qu' «une rencontre entre le Premier ministre et les présidents des groupes parlementaires sera tenue au moins deux fois par an au titre de la concertation et de l'échange de vues concernant différents dossiers», et d'ajouter:«En application de l'engagement du président de la République visant à asseoir les bases de l'approche participative, les ministres sont tenus de répondre aux députés dans les délais légaux au même titre que les walis, qui doivent tenir une réunion au moins tous les deux mois avec les députés des wilayas», a-t-il affirmé. Il s'agit là, d'un pas qualitatif qui va instituer des rapports transparents et démocratiques entre l'Exécutif et l'institution législative. Cette approche participative va permettre aux responsables appartenant à l'Exécutif d'avoir une relation concrète avec les représentants du peuple. C'est une démarche qui renforcera le travail commun sur les questions qui concernent les préoccupations du citoyen lambda et les voies et moyens pour améliorer sa situation quotidienne au plan économique et social. Pour lever les équivoques et éviter de verser dans une conception nihiliste quant à l'attitude du gouvernement en ce qui concerne la réponse sur les doléances émises par les parlementaires, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé «n'avoir relevé aucune divergence entre le gouvernement et les députés sur l'objectif suprême: la stabilité et le développement de l'Algérie. Tout en partageant le sentiment sur les occasions manquées pour le pays du fait de certaines personnes, mais tous s'accordent sur les objectifs de la nouvelle Algérie dont nous rêvions comme stipulé dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a-t-il mentionné.

Le Premier ministre ne trouve pas que les critiques formulées par les députés comme étant une chose qui nuit à l'action du gouvernement. Bien au contrairee, il a souligné dans ce sens qu'il faut continuer à «critiquer le gouvernement, sans toutefois oublier ces cumulus», a-t-il précisé.Le gouvernement de Aïmene Benabderrahmane est déterminé à revoir les rapports qui ont caractérisé l'Exécutif et le Parlement. L'expérience précédente ne sera plus rééditée dorénavant. Les rencontres périodiques qui auront lieu chaque deux mois entre les ministres, walis et les députés, seront l'occasion pour une première expérience d'étudier ensemble les avant-projets de lois en coordonnant les efforts et les travaux. La révision en profondeur de la loi sur la monnaie et le crédit sera un premier chantier qui inaugurera les nouveaux rapports entre le gouvernement et les parlementaires. Plusieurs réformes seront mises en branle par l'Exécutif, il est primordial que les parlementaires à travers les chefs des commissions aient un regard et un avis prépondérant sur les avant-projets de lois. Cette conception aidera les deux institutions à faire preuve de synergie et elle consacrera une nouvelle pratique politique fondée sur une démarche participative qui contribuera dans l'approfondissement des échanges et des propositions qui enrichiront l'action commune entre le gouvernement et le Parlement.Tout compte fait, cette nouvelle étape sera le début d'une relation qui se démarquera des anciennes pratiques des précédents gouvernements qui ont réduit le Parlement à une «chambre d'enregistrement».