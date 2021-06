Dans l'optique de relever la situation du secteur du tourisme en Algérie, à travers le principe de création de richesse et d'emploi, le secteur de la microentreprise déploie une nouvelle stratégie, basée sur la coopération entre les deux secteurs, et sur la mise en avant du potentiel incommensurable que recèle l'Algérie dans ce domaine. À cet effet, le salon régional des microentreprises activant dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et des produits du terroir, qui se déroule du 25 juin au 9 juillet, à la Promenade des Sablettes à Alger, a vu la participation de 36 exposants. Une initiative lancée par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) en collaboration avec la direction du tourisme de la wilaya d'Alger. Inauguré par le wali délégué d'Hussein Dey et de Dar El Beïda, Yazid Delfi, accompagné du directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Tabet Mokdad, cette rencontre autour de la promotion de la microentreprise dans le secteur du tourisme, vise selon Delfi à «valoriser la qualité du produit local et du terroir, en plus de favoriser les liens entre les différentes entreprises dans le cadre d'échanges commerciaux».

Il y a lieu de convenir, que de tels événements contribueront à ouvrir des horizons nouveaux pour les jeunes entrepreneurs, qui ont choisi de tenter l'expérience de la microentreprise, comme le précise Mokdad, estimant que «ce genre de salon permet de promouvoir les produits des microentreprises, et contribuera à créer des relations de travail entre les acteurs dans le domaine du tourisme et les entreprises activant dans la production des produits locaux et du terroir, dans le cadre de relations gagnant-gagnant». Par ailleurs, la microentreprise en quête de débouchés et de rendement, pourra trouver dans le produit local et artisanal de la matière à exploiter et à développer. D'autant plus si les deux secteurs s'engagent dans une vision à long terme, visant à pérenniser leur coopération dans un domaine aussi prometteur et stratégique que le tourisme. Et ce à travers des projections réelles, essentiellement basées sur une étude profonde du marché, et sur les mécanismes à mettre en place pour gagner en attractivité la destination Algérie. Il faut dire que le domaine est vierge. Tout est à faire en matière de prestations de service et de transformation du produit du terroir. À ce titre, le directeur général de l'Anade, Mohamed Chérif Bouaoud, a précisé que «ce salon entre dans le cadre de l'accord de partenariat paraphé entre le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des Microentreprises et du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.