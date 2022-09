Le retour au système d'enseignement habituel pour cette année scolaire (2022-2023) dans tous les cycles d'enseignement et l'abandon du système exceptionnel, est synonyme de la nette amélioration de la situation sanitaire (Covid-19).

Une pandémie qui a impacté deux années durant le système de l'Éducation nationale dans toutes les wilayas du pays. Ainsi, ce sont plus de 168.000 élèves des trois paliers qui empruntent, aujourd'hui, le chemin du retour aux classes pour une nouvelle année scolaire marquée par l'amorce de la numérisation de l'enseignement.

Une nouveauté retenue dans le cadre du programme des 1629 écoles primaires bénéficiant de l'usage de tablettes tactiles, décidée par la tutelle pour alléger le cartable scolaire entre autres. Une consigne parmi tant d'autres en rapport avec divers volets, pédagogiques, organisationnels et matériels. La direction de la wilaya d'Annaba n'est pas restée en marge de ces consignes ministérielles.

Au titre de ces consignes figure la dotation des écoles primaires concernées par les tablettes électroniques, la mise en service de cantines scolaires dans les écoles primaires et le transport scolaire, notamment pour les élèves habitant dans des zones éloignées entre autres. Outre ces préparatifs classiques pour chaque rentrée scolaire, c'est le renforcement du parc du secteur d'éducation à Annaba en établissements scolaires.

Dans ce sens, la direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba a réceptionné pour cette saison scolaire 2022/2023 deux lycées, trois établissements d'enseignement moyen (CEM) et trois écoles primaires ainsi que le groupe scolaire de la cité ‘'Ryme'' au chef-lieu de la commune d'Annaba. Un projet devant désengorger un tant soit peu, les classes des établissements scolaires accueillant les écoliers de cette cité et les lotissements avoisinants. L'entrée en service de ces nouvelles structures d'éducation sera réconfortante pour les élèves de ces localités retirées et ceux des nouveaux pôles urbains, en réduisant d'une part, les contraintes du déplacement, et la surcharge des classes, d'autre part.

À l'image du lycée de la commune de Seraïdi, dont sa mise en service pour cette année scolaire va épargner aux lycéens de cette commune de parcourir chaque jour 14 km en aller et retour pour se rendre dans l'un des lycées de la commune d'Annaba. Ces nouveaux établissements, fraîchement réceptionnés viennent à point nommé pour améliorer les conditions de scolarisation de centaines d'écoliers, de lycéens et de collégiens mais, surtout procurer les conditions optimales pour la communauté des élèves et le collectif d'enseignants.