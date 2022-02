La relance du secteur industriel à travers l'éradication des freins et des difficultés que rencontrent les investisseurs, depuis des années, prend des allures de feuilleton interminable.

Après le grand coup de pied dans la fourmilière qu'a donné le président de la République, visant à libérer les opérateurs économiques du joug de l'administration corrompue et de la bureaucratie qui ont engendré des blocages, mettant à l'arrêt un volume énorme d'unités de productions, aggravé par l'inertie inexplicable de grands organismes tels que l'Andi, la situation est plus qu'alarmante lorsque vient s'ajouter à ce lot de souffrances, une absence assassine d'approvisionnement en énergie des unités de production.

C'est du moins ce qui ressort du communiqué du ministère de l'Energie qui fait état d'une réunion de coordination ayant regroupé le ministre de l'Energie Mohamed Arkab, le médiateur de la République, Brahim Merad et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar pour tenter de remédier à cette situation, «recenser les zones industrielles, les investisseurs et les zones d'activité non raccordées aux réseaux d'électricité et de gaz, pour leur prise en charge, en application des instructions et des directives du président de la République pour la création d'une nouvelle dynamique économique».

Un paradoxe pour un pays qui occupe le 5e rang mondial en matière de réserves de gaz. Avec un taux de pénétration du gaz de ville et d'électricité, qui rivalisent avec les pays les plus développés au monde, il est inconcevable que les zones industrielles et d'activité se retrouvent, aujourd'hui, en besoin d'énergie, et que les investisseurs, qui ont porté leurs projets à maturité, restent, des années, en attente d'une entrée en exploitation.

Un constat des plus amers, dans la mesure où le manque à gagner et les pertes sèches de production se chiffrent par milliers d'emplois qui n'ont pas été créés, et au volume de niches de richesse, qui auraient pu sensiblement impacter le rythme de la relance économique.

Autrement dit, si les retards et les dysfonctionnements administratifs peuvent s'expliquer par l'impunité du temps de l'ancien régime, et des pratiques mafieuses qui ont sévi durant des décennies, la privation des unités de production d'énergie en est la grave conséquence, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de manque de moyens, mais d'une négligence, d'une absence de vision et de stratégie, qui se payent au prix coûtant au demeurant, car il faut le dire, l'échec des programmes de rénovation et de remise à niveau des zones d'activité se ressent durement lorsqu'il y a une réelle volonté de l'Etat à acter un changement radical, essentiellement orienté sur l'exploitation des capacités intrinsèques du pays à se redresser.

C'est dans cette optique que les réformes et les nouvelles mesures prises ont commencé à remodeler le paysage de l'investissement et de l'industrie. Mais, malheureusement, elles ont été très vite rattrapées par les effets à retardement d'une gestion bancale, qui a profondément affecté les chances de réussite d'une sortie de crise.

Un autre saut en arrière, qui nécessite une forte mobilisation des différents secteurs impliqués dans la relance économique, et un effort de réalisation des connexions dans les plus brefs délais, pour permettre aux opérateurs de contribuer à l'édification d'un tissu industriel, à même de relever les défis de l'heure et mettre l'économie nationale sur la voie du développement et de la croissance.

Cependant, le chemin pour y arriver demeure long et difficile, dans la mesure où il en est encore à l'établissement de l'état des lieux et à l'appréciation de l'ampleur des dégâts. De là à aboutir à des résultats concrets, où de telles erreurs n'affectent plus le climat de l'investissement, il faut espérer une vraie révolution en matière de réformes.