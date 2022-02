La direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a autorisé, hier, les commerçants à s'approvisionner en pain à partir des deux wilayas limitrophes: Bouira et Boumerdès afin de le vendre aux citoyens de la région qui en sont privés depuis 10 jours. Cette décision, accueillie favorablement par les habitants de Tizi Ouzou intervient au 10e jour de la grève observée par les boulangers des 21 daïras de la wilaya de Tizi Ouzou. Une grève qui était initialement prévue pour une durée de trois jours, avant d'être prolongée de 48 heures supplémentaires, puis encore rallongée jusqu'à aujourd'hui. Il n'est d'ailleurs pas sûr que les boulangers mettent fin à leur grève demain, comme annoncé, car une autre assemblée générale des boulangers de la wilaya est programmée cet après-midi, afin de décider des suites à réserver à leur mouvement de protestation suivi, pour rappel, par plus de 90% des boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou ont lancé leur grève sous l'égide du bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa). Cette dernière a soutenu les boulangers dans leur démarche, estimant qu'à travers cette action, il ne s'agit pas du tout de pénaliser le citoyen en exigeant que le prix de la baguette de pain, fixé à 10 dinars, soit revu à la hausse. Il s'agit plutôt d'interpeller les pouvoir publics, afin qu'ils trouvent un moyen d'augmenter leur marge bénéficiaire. Pour leur part, les boulangers, par la voix de leur porte-parole, déplorent le fait que depuis 1996, le prix de pain est demeuré le même en dépit du fait, ont-ils rappelé, que tous les ingrédients et les charges, intervenant dans la fabrication du pain, ont connu des hausses dans leurs prix et ce, à maintes reprises. Certes, la farine destinée à la fabrication du pain est toujours subventionnée mais les autres ingrédients ont enregistré plusieurs hausses depuis 1996, sans oublier les charges comme l'électricité, le pain, les salaires des travailleurs et l'eau, car ces derniers temps, les boulangers ont recours aux citernes à cause de la pénurie récurrente de l'eau potable. De son côté, la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, par la voix de son premier responsable, a exclu toute possibilité ou perspective d'augmentation du prix de la baguette de pain qui restera à 10 DA. La même direction a même averti que tout boulanger qui augmentera unilatéralement le prix du pain sera verbalisé immédiatement. À en croire les propos et le ton employé par le directeur du Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, le prix du pain à 10 DA est une ligne rouge à ne pas franchir. En revanche, la direction du commerce n'a pas nié le fait que les contraintes que rencontrent les boulangers sur le terrain sont légitimes. Des contraintes qui ont été déjà soumises aux instances centrales depuis longtemps, car ce problème ne date pas d'aujourd'hui mais c'est la première fois qu'une grève d'une aussi longue durée soit observée par les boulangers. Il faut rappeler, dans ce sillage qu'avant que cette grève de 10 jours ne soit déclenchée, il y a eu une réunion au ministère, à Alger, entre les représentants des boulangers et des représentants de 9 ministères. Lors de cette réunion, qui a eu lieu le 17 janvier dernier, il y a eu des propositions de sortie de crise qui devaient être soumises au gouvernement. Après cette réunion, les boulangers ont également été reçus par la wali, Djilali Doumi. Ce dernier s'est engagé à soumettre leurs revendications à qui de droit. Il faut préciser que depuis le lancement de la grève des boulangers, les citoyens de la wilaya se sont rués sur les magasins de vente de la galette et du pain traditionnels qui n'ont pas cessé de rouler à plein régime et pris d'assaut. Mais cette solution ne peut qu'être provisoire car le prix d'une galette de pain est de 35 à 40 DA, ce qui est loin d'être à la portée de la majorité des ménages. On verra, à partir d'aujourd'hui, si la baguette de pain sera de nouveau disponible sur les étals, à la faveur de l'autorisation de s'approvisionner à partir des boulangeries des Boumerdès et de Bouira. Les yeux seront aussi braqués sur l'assemblée générale des boulangers de Tizi Ouzou. Ces derniers décideront-il de renouer avec la fabrication du pain à partir de demain ou bien la grève sera-t-elle encore prolongée de nouveau?