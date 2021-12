La première édition du Salon national du digital et des technologies de l'information «ConstanTic» organisé par MediaSmart, société versée dans les nouvelles technologies de l'information et la communication (Ntic), notamment dans l'accompagnement d'entreprises pour la transition digitale, a été clôturé hier. Cet évènement constantinois dédié au secteur, premier du genre à se tenir à l'est du pays, s'est déroulé du 20 au 22 décembre à l'hôtel Marriott.

Une occasion de mettre en évidence la stratégie nationale visant à booster les initiatives en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, selon la société organisatrice, dans un communiqué. Une quarantaine d'exposants issus de plusieurs secteurs économiques et industriels - privés et publics- ont pris part à l'événement. Parmi les participants, plusieurs sont versés dans le domaine des nouvelles technologies, principalement les start-up. À prendre, notamment en considération cette start-up «Spinet Nfc» dont les propriétaires - de jeunes étudiants en informatique d'Alger et de Sidi Bel Abbès- ont présenté un projet intelligent visant à atteindre le «0 papier». Fini les cartes de visite en papier, par exemple, qui peuvent, désormais, à partir d'un simple scanner au sein du téléphone stocker, un nombre important de données. Il s'agit d'une puce portant un code intégré dans un porte-clé ou un simple badge qui permettra d'importer toutes les informations sur le téléphone portable. Une impressionnante découverte qui peut apporter une valeur ajoutée à la technologie.

Pour ceux qui s'intéressent, il suffit de télécharger l'application «Spinet», créer un compte pour y accéder et importer par la suite les informations souhaitées. Outre cette innovation qui a attiré un monde important, les autres exposants ont tous un plus à faire découvrir aux visiteurs. Les cartes internationales Visa&Mastercard proposées par la AGB (Gulf Bank Algéria). Le moyen comme expliqué par la représentante de cette banque, le plus pratique, fiable et sécurisé pour le règlement des achats à l'étranger, que ce soit sur un terminal de paiement électronique (TPE), sur Internet ou encore en effectuant des retraits en espèces sur les distributeurs automatiques. Elles sont utilisables sur les cinq continents et reliées généralement à un compte devise. On peut citer également Nazhamane Digital, une agence de communication qui est considérée comme un véritable levier de développement d'une entreprise. On assure aussi la création des sites Internet professionnels ainsi que les sites e-commerce de vente en ligne avec un meilleur design. Rappelons que lors de l'ouverture de ce premier salon, le directeur du système environnemental et l'appui économique au numérique au ministère délégué chargé de la Numérisation et des Statistiques Guerzim, délégué par le ministre, avait souligné que «ce salon sera sans conteste d'un appui positif important.

Nous, en tant que ministère, nous allons prendre à la lettre les recommandations qui sortiront de ce salon pour en faire des plates-formes de travail afin d'améliorer notre système numérique, en ce sens que, durant ces trois journées, nous allons avoir beaucoup d'informations sur ce qui manque encore à ce secteur».