«La Route nationale RN1 a été transformée en autoroute Nord-Sud» a affirmé, jeudi, à Alger, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales. Une partie de ce principal axe en direction du sud du pays, est en cours d'aménagement pour le rendre à caractère autoroutier. «La RN 1 reliera en première étape, Alger et El Menia sur une distance de 850 km» a fait savoir le ministre. Ce tronçon débute au lieudit «la côte», à la commune de Bir Mourad Raïs jusqu'à la wilaya d'El Ménéa, en passant par Chiffa,Médéa, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa. «Cette route compte 518,5 km de dédoublement de voie mis en service et 71,5 km dont les travaux de dédoublement sont en cours de réalisation, répartis sur 64 km sur le territoire de la wilaya de Djelfa et 7,5 km sur la wilaya de Médéa», précisé le ministre. «Les efforts se poursuivent pour le reste du tracé de cet axe reliant Ghardaïa et El Menia en vue de hisser le niveau du service et améliorer les tronçons détériorés», a-t-il dit. La prochaine connexion d'El Ménéa avec cet autoroute ne sera que bénéfique pour cette région fraîchement élevée au rang de wilaya.

Ce projet est d'une grande importance pour la wilaya compte tenu de ses répercussions positives sur le développement économique et social de la région. Une occasion pour El Ménéa qui jouit de vraies atouts pour renaître. La wilaya était un relais commercial pour les tribus. Son vieux Ksar en est le témoin vivant de cette époque où la région vivait au rythme des échanges commerciaux.

El Ménéa est aussi une des régions les plus prometteuses en matière d'agriculture. Elle peut devenir une plaque tournante du commerce de la région. L'autoroute Nord-Sud entre dans le projet de la route transsaharienne.