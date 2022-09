Le représentant du ministre de la Justice et procureur général de la Cour suprême d’Alger à procédé hier à l’installation des nouveaux présidents et du procureur général au niveau de la cour de Constantine. La cérémonie a eu lieu au Palais de justice en présence des autorités locales et militaires ainsi que des magistrats. Possédant une bonne carrière avec une longue expérience, les nouveaux magistrats ont été installés suite au dernier mouvement opéré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, Moussa Abdelhamid est le nouveau président de la cour de Constantine, après avoir servi depuis 1994, date de sa sortie de l’Iinstitut de la magistrature, au niveau de plusieurs régions du pays en occupant des postes différents, entre autres à M’Sila, Ghardaïa et plus récemment à Guelma. De son côté, le procureur général Guellali Aomar, promotion 1995, jouit également d’une longue expérience. Il a occupé différents postes à Larbaâ, Aïn Touta, Oum El Bouaghi, Annaba et Souk Ahras. Avant d’être nommé à Constantine, il siégeait à El Taref. Dans son allocution de circonstance, le représentant du ministre de la Justice a mis l’accent sur l’engagement du secteur de la justice pour la contribution à l’effort national, visant la protection des droits et libertés et la lutte contre la corruption dans le strict respect de la loi, en plus du développement et de la modernisation des structures de ce secteur.

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait procédé il y a une semaine à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice, conformément aux dispositions des articles 91 (alinéas 7) et 92 de la Constitution, et de l’article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature. Le mouvement a porté sur la mutation de neuf présidents de cours de justice et de 10 procureurs généraux, outre la promotion de 18 juges au poste de président de cour de justice ou de procureur général, en sus de cinq cadres du secteur de la justice appelés à occuper d’autres fonctions et des fins de fonction pour 14 présidents de cours et quatre procureurs généraux.