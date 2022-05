Il était vraiment temps. La ville de Tigzirt a toujours souffert de l'absence d'un vrai plan de circulation durant la saison estivale. Un plan de circulation à même de contenir les millions d'estivants qui affluent dès les premiers jours du mois de juin. Aussi, lors du dernier conseil de wilaya, des instructions ont été données pour la mise en place de toutes les conditions nécessaires pour venir à bout des embouteillages, hélas, chaque année décrié par les visiteurs.

Le plan de circulation vient à point nommé car il est attendu, non pas uniquement par les estivants, mais par les habitants et les commerçants qui perdent beaucoup de clients pour cette raison. Aussi, les responsables locaux évoquaient, hier samedi, le lancement de deux adjudications pour la régularisation et l'attribution de deux parkings dont l'un est situé à proximité de la plage Tassallast. L'opération sera effectuée le 26 du mois de mai, annonce-t-on du côté de l'APC de cette ville qui a toujours eu un problème de circulation durant la saison estivale.

Toujours dans le cadre des solutions prévues, les responsables locaux comptent perfectionner les deux autres débouchés par Cheurfa et Iflissen. Des routes qui peuvent en effet servir d'entrées et de sorties aux automobilistes forcés d'emprunter l'unique RN 71. En effet, une petite description de l'état des lieux durant la saison estivale renseigne si besoin sur les souffrances qu'endurent les visiteurs. Dès la matinée, des cortèges de véhicules se forment au niveau de l'unique rentrée Ouest de la ville pour rentrer et sortir. Aussi, dès les premières heures de la journée, les embouteillages se forment.

Des estivants qui, une fois rentrés, continuent de chercher pendant des heures une place de stationnement. En tout, le malheureux estivant qui aura choisi de passer sa journée dans cette belle ville antique la passera à attendre d'entrer durant la matinée et de sortir en fin de journée. L'entrée ou la sortie ne sont pas les seuls lieux de purgatoire. Même à pied à l'intérieur de la ville, le visiteur continue de souffrir à divers points noirs en matière de circulation.

Les estivants qui viennent en famille souffrent en effet au niveau de la voie automobile qui relie la grande plage au port de plaisance. Les visiteurs doivent faire face au danger qui guette leurs enfants, car cet axe est ouvert aux piétons et aux automobilistes avec son unique voie qui sert à la fois de parking et de voie de circulation. Une aberration en matière de gestion. Aussi, les familles appellent chaque année les autorités à fermer l'axe aux automobilistes pendant l'été ou au moins à interdire le stationnement pour permettre aux piétons de circuler en toute quiétude et surtout en toute sécurité.

Enfin, ce problème chronique a désormais toutes les chances de trouver solution, grâce à l'intérêt accordé par les services de la wilaya.

Des services qui mettent également l'accent sur la nécessité de rendre agréable le séjour des visiteurs en multipliant des lieux comme les toilettes publiques et les points d'eau.

Ces problèmes très importants, une fois résolus, ouvriront enfin la voie à d'autres projets comme la relance de la dynamique touristique en impliquant les divers acteurs comme les agences de voyage et les transporteurs et aussi les artistes.