Le ministre des Transports, Kamal Beldjoud a procédé, aujourd'hui, à l'installation du Président directeur général (P-dg) de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mohamed Salah Kaouach. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la société, à l'Aéroport international Houari-Boumediene, en présence du wali d'Alger, Abdennour Rabehi, du P-dg d'Air Algérie, Yacine Benslimane, des cadres du ministère, des représentants des services de sécurité et des Douanes et des cadres gestionnaires de la SGSIA. La feuille de route pour la gestion de l'aéroport international d'Alger devant être adoptée pour la mise en place d'un nouveau système et l'amélioration des prestations fournies aux voyageurs, a été présentée à cette occasion. En marge de la cérémonie d'installation, le ministre a affirmé dans une déclaration à la presse, que "l'Etat a réalisé des structures à grande portée dans les aéroports, à travers tout le territoire national en les dotant de toutes les commodités nécessaires", soulignant que le "problème réside dans la gestion".