La coopération internationale entre les établissements universitaires constitue une «nécessité impérieuse» pour relever les différents défis régionaux et internationaux, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Alors qu'il s'exprimant lors de l'ouverture d'une journée d'études algéro-espagnole sur l'université et l'entreprise, Benziane a souligné que «les nouveaux enjeux, qui se dessinent aujourd'hui autour des plans international, régional et local, exigent une réflexion sérieuse, à travers le renforcement de l'innovation, du développement technologique et de la qualité». Cela appelle, a-t-il souligné, à «un rapprochement scientifique, technologique et économique dans le cadre de la coopération et de l'échange internationaux».

Le ministre a insisté sur «l'impératif échange de bonnes pratiques entre les pays pour accélérer leur développement socio-économique dans un environnement durable». Cet échange, a-t-il dit, doit se faire à travers l'insertion professionnelle des diplômés universitaires, de la recherche scientifique appliquée et du développement des entreprises innovantes, en proposant de nouvelles formes de coopération internationale».

Benziane a rappelé à cette occasion «la détermination de l'Etat d'orienter l'université vers un enseignement qui va de pair avec les savoir-faire qu'exige le développement des futures métiers, dont la formation et la recherche constituent le pilier central qui correspond à la dynamique mondiale de la technologie».

L'objectif escompté étant de «créer un écosystème complémentaire, qui est le creuset des universités, et de concrétiser la démarche de l'Etat visant à valoriser les produits de la recherche scientifique», a-t-il ajouté.

À cet effet, le ministre a mis l'accent sur l'importance du «rapprochement de l'université à son environnement socio-économique» à travers «le développement des formations d'apprentissage et l'élaboration commune. Des offres de formation avec les acteurs économiques». Ceci permettra l'émergence de la culture d'entrepreneuriat au sein de l'université algérienne».

Le ministre Benziane a rappelé que la stratégie adoptée par son département s'articule autour de «l'amélioration de la qualité de la formation, le renforcement de la recherche appliquée et l'ouverture de l'université sur l'environnement national et international» tout en renforçant les projets de partenariat, l'échange international et les accords de jumelage entre les universités pour améliorer la qualité de la formation et de la recherche.

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Fernando Moran, qui a qualifié l'Algérie de «partenaire stratégique», a assuré de la «disposition» de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture, tout en insistant sur l'importance de l'échange d'expertises dans le domaine de la technologie.