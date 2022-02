L'Algérie est en train d'approfondir le processus de parachèvement de l'édifice institutionnel. Cet approfondissement se fait sentir à travers le processus électoral comme consécration des fondamentaux de la démocratie et ses préalables. De 2019 à 2022, le pays a su rompre avec les clivages politiques qui ont coûté à l'Etat une perte considérable en temps et opportunités. Depuis les élections présidentielle, législatives et locales, l'Algérie a fait montre d'une importante prestation en rapport avec le fonctionnement institutionnel légal et légitime.

Avec le renouvellement partiel au sein du Conseil de la nation, le processus vient d'être achevé sans coup férir. C'est le début d'une nouvelle ère, une ère caractérisée par la représentativité émanant des urnes et non pas des anciennes pratiques, c'est-à-dire la cooptation, le recours à la «chkara» et autres expressions de corruption et de gabegie qui ont infesté et perverti la pratique politique dans le pays.

Un nouvel échiquier politique vient de naître, dans un contexte qui reste toujours sensible et délicat. La conjugaison des efforts est plus que jamais exigée pour défendre cet exploit démocratique naissant et qui reste fragile.

Le sursaut patriotique est le seul viatique possible dans la perspective d'approfondir le processus démocratique et déterminer ses règles de jeu.

La classe politique et la dynamique de la société civile sont interpellées pour jouer le jeu dans l'objectif de consolider le front interne et militer pour un changement intrinsèque en mesure de permettre au pays de se doter de ses propres leviers visant la transformation de la société et l'Etat avec plus d'ouverture démocratique et plus de justice sociale.

Une nouvelle étape se dessine pour le pays, une étape de la reconstruction du consensus national et de renouveau politique et social avec tout ce que cela implique comme détermination et vigilance en rapport avec la Sécurité nationale et l'unité de la patrie.

Les forces de changement pacifique et constructif existent, elles sont ancrées au sein de la dynamique sociétale. Ce qu'il faut, c'est d'opérer des ruptures avec les méthodes caduques de la gestion des affaires publiques. C'est le seul moyen susceptible de faire face aux forces qui veulent nuire à l'unité du pays et à sa cohésion nationale.

La classe politique dans son ensemble n'a plus d'excuses ni de circonstances atténuantes quant à sa responsabilité dans la transformation de la situation politique du pays dans son ensemble. Elle est l'instrument objectif censé apporter des alternatives et suggérer des projets et des paradigmes à la hauteur des mutations et des transformations qui animent la société et ses contradictions.

Le jeu démocratique est délimité par des balises institutionnelles dont le rôle est de réguler l'action politique et de sauvegarder le processus démocratique et de le consolider.

L'Algérie de 2022 est celle qui s'intéresse maintenant à l'enjeu de développement et de la relance économique après avoir assaini et reconfiguré la vie politique et ses succédanés.

L'Algérie à des atouts qui lui permettront de faire un saut qualitatif sur le plan politique à même de stimuler la société et l'impliquer dans le processus de développement national.

L'opposition doit tenir compte de cette nouvelle réalité politique. Celle d'une nouvelle étape où le jeu démocratique via son processus électoral est le seul espace légal et légitime pour consacrer le principe du changement et de la représentativité comme prolongement du principe démocratique.

Les quotas et les cooptations ne sont plus une recette valable dans le nouvel échiquier qui s'est esquissé il y a de cela plus de 2 ans. Il n'y a que le travail de proximité et l'ancrage au sein de la société profonde qui pourraient avoir un poids réel et une véritable légitimité.