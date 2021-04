En prévision du mois sacré de Ramadhan et comme chaque année, l'Etat consent une aide directe estimée à 10.000 DA en faveur des plus démunis. Malgré les impacts financiers considérables causés par la pandémie de Covid-19 au Trésor public et le grand manque à gagner constaté dans les recettes, l'idée n'a pas été abandonnée et l'aide sera remise aux démunis pour leur permettre d'accueillir ce mois de la piété, de l'entraide dans des conditions acceptables. Le nombre de demandeurs cette année a doublé comparativement aux listes de l'exercice 2020 où ont été distribués 5905 couffins. Là aussi, la cause est à mettre à l'actif du virus qui a lourdement impacté toutes les activités économiques à travers la wilaya.

Pour répondre à l'urgence du nombre, l'Etat a consenti une rallonge financière de l'ordre de 25 milliards de centimes au profit des 45 communes, laquelle aide a déjà été affectée pour répondre favorablement à toutes les demandes d'aide des citoyens. S'agissant toujours du mois de Ramadhan, 18 restaurants ouvriront et fourniront des repas chauds aux passagers et autres SDF. Le wali n'a pas attendu l'aval du ministère de la Solidarité qui se noie dans des procédures administratives promptes à décourager le plus téméraire, pour donner son quitus à ces bienfaiteurs qui répondent aux exigences d'hygiène, de sécurité.

Une commission regroupant la santé, la Protection civile, les services de sécurité, la direction du commerce... inspecte les lieux avant d'accorder ou de rejeter la demande. Pour les familles avides de sorties nocturnes, la forêt récréative d'Errich vient d'être confiée à l'entreprise publique Nadhif qui se chargera de sa gestion pendant 6 années, au profit des visiteurs. Une partie sera éclairée et aménagée pour son utilisation la nuit, par les familles de Bouira. Un poste de contrôle de la protection civile sera implanté ainsi qu'une unité de police. Précisons aussi que pour la prière des tarawih, les instructions du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ont été transmises aux mosquées de la wilaya pour application.

Un bienfaiteur vient de réaliser une mosquée en contrebas du quartier de Draâ El Bordj. L'édifice qui reste un joyau architectural rendra d'énormes services aux personnes âgées de ce quartier qui, par le passé, devaient se déplacer jusqu'au centre-ville. Cette mosquée est la seconde réalisée par la même personne après celle bâtie à Tikjda sur le site touristique. Ce bienfaiteur a aussi remis aux hôpitaux de la wilaya dès l'apparition des premiers cas, de Covid, des aides en matériel et produits consommables estimées à plus de 2 milliards de centimes.