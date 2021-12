La situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante dans la wilaya de Tizi Ouzou, où le nombre de patients hospitalisés se trouvant dans état grave et nécessitant une prise en charge médicale permanente, a doublé en quelques jours.

De même que le nombre des régions touchées. Tous les hôpitaux de la wilaya, en plus du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed du chef-lieu de la wilaya, sont pratiquement saturés, a-t-on appris, hier. Il y a un peu plus d'une semaine, ce sont seulement les EPH de Tigzirt, Azeffoun et d'Azazga qui subissaient une telle pression.

Actuellement, le nombre de patients dans les différents établissements hospitaliers de la wilaya avoisine les 400 malades. Ces derniers appartiennent à toutes les tranches d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. Il n'y a que la frange des enfants de moins de 16 ans qui n'est pas affectée pour l'instant. Le chiffre de 400 patients atteints de coronavirus ne comprend pas les centaines d'autres, consultant dans le secteur privé, ainsi que dans les polycliniques publiques et qui sont confinés à domicile. La sonnette d'alarme ne cesse d'ailleurs d'être tirée depuis plus d'une quinzaine de jours, notamment de la part des directeurs de certains établissements sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou dont celui d'Azeffoun. Ce dernier a lancé des appels à la vigilance depuis plus d'une semaine, après que le nombre de cas graves a subitement explosé dans les daïras de Tigzirt et d'Azeffoun ainsi qu'à Azazga.

Depuis, d'autres hôpitaux sont pris quotidiennement d'assaut par des personnes ayant été contaminées par le coronavirus et qui se trouvent dans un tel état que leur hospitalisation devient impérieuse. Le nombre de cas graves s'ajoute à la hausse du nombre de morts qui a connu une cadence inquiétante au courant de cette semaine, où l'on a enregistré même le décès de deux ou plusieurs membres d'une même famille, après leur contamination.

Malgré cette dégradation de la situation et, chose étrange, une bonne partie des habitants de la wilaya de Tizi Ouzou continue de vaquer à ses occupations le plus normalement du monde, sans aucunement avoir recours aux mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19, à l'instar de la bavette et de l'évitement des lieux de regroupement.

On a même constaté, ces jours-ci, une hausse spectaculaire du nombre de mariages, qui se déroulent comme en temps normal, surtout après la réouverture des salles des fêtes. Ces dernières sont d'ailleurs prises d'assaut, surtout pendant les week-ends. Il en est de même des activités culturelles qui se tiennent aussi quotidiennement dans les lieux fermés dans la majorité des cas.

Ce qui n'est pas sans favoriser la propagation du coronavirus comme le préconisent les spécialistes. D'ailleurs, les premières mesures annoncées, avant-hier, par le gouvernement concernant cette question, devraient, de l'avis de plusieurs citoyens interrogés, être renforcées dans les prochaines journées, dans la mesure où la courbe ascendante du nombre de nouveaux cas au quotidien continuait à se maintenir.