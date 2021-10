La société de distribution du gaz et de l'électricité a fait savoir, hier, dans un communiqué, qu'elle connaît une nette évolution en matière du nombre d'abonnés en électricité et en gaz. Une augmentation du nombre de ses clients, estimée, à 9 782 en électricité et 12494 en gaz naturel, ce qui donne, précise-t-on, un total de 441298 clients en électricité, soit une évolution de 3,84% et un nombre total des clients en gaz de 275422, soit une évolution de 9,35%.

En fait, parmi les raisons qui ont permis à la société d'augmenter le nombre de ses abonnés, le communiqué évoque le travail en amont effectué, durant ces dernières années, qui a été couronné par la concrétisation de nombre de projets de raccordement en ces deux énergies, qui ont permis le raccordement de 448 logements au réseau d'électricité et 120 au gaz naturel. Un travail qui a concerné non seulement les ménages, mais aussi les divers établissements scolaires. Le communiqué cite, d'ailleurs, le raccordement de 10 établissements scolaires à l'électricité et 7 établissements au réseau de gaz naturel, et ce, afin d'accueillir les élèves ainsi que le personnel, dans de bonnes conditions durant cette nouvelle année scolaire.

Par ailleurs, Sonelgaz est également un élément important de la machine économique locale. L'énergie électrique étant un besoin impérieux, la société accorde une grande importance au volet alimentation des entreprises économiques. Sept investisseurs ont ainsi été raccordés en énergie, 5 investisseurs ont été raccordés au réseau d'électricité et 2 raccordés au réseau de gaz naturel. Des raccordements réalisés dans le cadre de sa politique d'accompagnement de tous les projets économiques, en matière de raccordement en énergie électrique et gazière pour la contribution au développement local.

Enfin, soucieuse de contribuer à apporter une sensation de bien-être à ses clients, la Sonelgaz a procédé au raccordement de 7 forages en électricité, permettant aux citoyens de bénéficier de l'eau potable.

Toutefois, il convient de noter que la société souffre d'un déficit au volet de ses relations-clients.

Plusieurs faits corroborent ce manque, souligné d'ailleurs par de nombreux citoyens. Le dernier en date est la vague de coupures massives lancée parallèlement à la rentrée scolaire. Bon nombre de pères de familles ont, en effet, estimé légitime le fait que la société veuille récupérer son argent auprès de ses clients, tous touchés par l'impact économique de la Covid-19, mais cette vague de coupures pouvait être lancée avant ou après la rentrée scolaire, car de nombreuses familles se sont retrouvées sans électricité durant cette période, alors que d'autres ont dû dépenser l'argent consacré à l'achat des livres et fournitures, pour payer les factures comme condition de rétablissement de l'énergie.