Le ministre de l'Industrie a démenti, jeudi, les rumeurs qui circulaient sur la délivrance d'agréments pour l'importation des véhicules neufs. «Jusqu'à l'heure actuelle, aucun agrément pour l'importation des voitures n'a été délivré», a assuré, Ahmed Zeghdar lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales. Le ministre justifie cette décision par les réserves émises par la commission spécialisée. Il indique que les «demandes déposées au niveau de la commission portent sur l'importation de véhicules de tourismes et utilitaires, camions, tracteurs, autocars et camionnettes, engins roulants, tracteurs agricoles et motocycles». Il fait savoir que parmi les dossiers étudiés, huit ont fait l'objet de réserves notifiées aux opérateurs. «Leur examen est reporté jusqu'à l'obtention des informations complémentaires demandées», a précisé le ministre. Mais quelles sont donc ces réserves qui n'ont pas été levées depuis plus d'une année? «La majorité a porté sur les infrastructures nécessaires pour l'exercice de cette activité dont les showrooms et les dépôts, notamment en ce qui concerne sa nature juridique», a rétorqué Zeghdar. Il donne l'exemple d'un opérateur qui a voulu s'installer sur une terre...agricole. «Il est inconcevable d'octroyer un agrément pour l'exercice de cette activité sur une terre fertile», a-t-il souligné.