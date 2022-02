Le procureur général près la cour d'Alger, Mourad Sid Ahmed, a annoncé, avant-hier au soir, la récupération du navire Imedghassen, détourné à l'étranger, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie judiciaire, dans le cadre d'une enquête, suite à une affaire de corruption, ainsi que le placement sous mandat de dépôt du principal mis en cause, et la mise sous contrôle judiciaire d'un autre prévenu.Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des détails de l'affaire du navire Imedghassen, Sid Ahmed a précisé qu'il s'agissait là d'une affaire de «récupération des biens et des avoirs issus des affaires de corruption», affirmant que «cette affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, fait l'objet de suivi par les hautes autorités du pays». Le procureur général a indiqué que «la valeur de ce navire est de

18 millions de dollars et faisait l'objet de saisie, suite à une enquête judiciaire dans une affaire de corruption, et voilà que l'affréteur le détourne à l'étranger, d'où sa saisie dans un port étranger».Les auteurs de ces actes ont été poursuivis pour «recel d'avoirs criminels issus des affaires de corruption et du blanchiment d'argent», a fait savoir le procureur général, qui a ajouté qu'«en date du 23 janvier 2022, le juge d'instruction a ouvert une enquête sur l'affaire, suite à quoi le principal accusé, qui est le directeur d'une société privée, a été placé en détention provisoire, alors qu'un autre accusé a été mis sous contrôle judiciaire». Après une série de contentieux commerciaux et de poursuites pénales, «ces efforts ont été couronnés par la récupération du navire, qui a accosté, dimanche, au port d'Alger».