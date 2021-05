Tous les chemins mènent à l'hémicycle de Zighout Youcef. La course à la persuasion de l'électorat étant lancée jeudi, plusieurs candidats des 13 listes retenues se sont mis en besogne en faisant valoir leurs mérites, ces derniers empruntant la moindre piste pouvant les lier aux votants, dont les réseaux sociaux et la campagne de proximité. Indépendants et autres candidats partisans se sont déchaînés en occupant massivement la Toile, dont notamment la plate-forme Facebook, à partir de laquelle plusieurs dizaines de vidéos d'activités des candidats en lice ont été postées. Le parti islamiste du MSP sort la grosse artillerie en marquant le premier jour de cette campagne. Ce dernier a animé une conférence de presse en son siège de wilaya situé au boulevard Maâta au centre-ville d'Oran; la rencontre a été consacrée à la présentation des candidats et du programme de campagne Ayant brigué un mandat de député représentant la wilaya d'Oran à l'Assemblée populaire nationale 2007-2012, le candidat Amine Allouche est longuement revenu sur les raisons qui ont poussé son parti à postuler. Ce dernier, connu pour son franc-parler ne ménageant aucun mot, en décortiquant la situation politique qui prévaut dans la wilaya, a indiqué que «le moment du changement est venu», ajoutant que «l'heure est venue pour changer les parlementaires ne représentant que leur propre personne», poursuivant que «les habitants d'Orant sont appelés à s'unir et à se dresser en rangs unis pour élire leurs représentants devant les symboliser réellement dans la prochaine Assemblée populaire nationale». «Nous sommes plus que déterminés à passer au changement», a-t-il indiqué, expliquant que «dans notre wilaya, nous avons amplement subi la marginalisation et l'exclusion». «Nous avons été représentés par des parlementaires qui n'ont eu aucune relation avec le citoyen», a stigmatisé, l'ex- parlementaire (2007-2012) Amine Allouche. «Nous ferons face aux anciennes pratiques ayant marqué la scène politique pendant plus de 20 ans», a-t-il plaidé, ajoutant que «ces dernières (anciennes pratiques, Ndlr) ne seront plus jamais rééditées». Amine Allouche, ayant fait état des parlementaires imposés dans les précédentes élections, dira que «le citoyen oranais connaît parfaitement le candidat devant le représenter dignement». Il s'agit, pour l'interlocuteur, «des partis présents sur le terrain à longueur d'année et non pas occasionnellement», allusion faite, sans aucun doute, au RND et au FLN et au-tres formations politiques ainsi que plusieurs autres candidats ne sortant de leur léthargie politique qu'à l'occasion des joutes électorales, faisant par la même les éloges des candidats présentés par le MSP. «Nous vous présentons nos candidats constitués de meilleurs cadres, en l'occurrence de jeunes universitaires vivant parmi les populations locales, un peu partout dans les quartiers de la wilaya», a-t-il affirmé. Plusieurs autres candidats se sont donné rendez-vous pour jeudi en optant pour une campagne de proximité, en allant à la rencontre des électeurs dans leurs cités et autres quartiers populaires respectifs, autour des collations qu'ils ont organisées à cet effet.