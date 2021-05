L'actuel vice-président de l'APC et le mouhafadh d'Oran, Ouaâd Mohamed, dit Aouad de la liste du vieux parti, le Fln, est désormais éligible pour la candidature aux élections législatives, prévues pour la journée du 12 juin. Il a fini par avoir gain de cause en interjetant un recours devant la chambre administrative après que son dossier de candidature a été rejeté par la commission de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'Anie. Après délibération, le tribunal a fini par statuer en jugeant que la candidature de Ouaâd Mohamed répond aux critères énoncés par la réglementation et conforme à la législation ainsi qu'aux lois mises en place par l'Instance de Charfi, l'Anie. Idem pour trois autres candidats, dont les dossiers ont été rejetés par la même instance, ces derniers ont, tout comme Ouaâd Mohamed, eu gain de cause en recourant à l'arbitrage des juges de la chambre administrative d'Oran. Cependant, plusieurs autres postulants n'ont pas jugé utile de remettre en cause la décision leur ayant été notifiée par l'Anie. Ils se sont contentés, sans rechigner ni faire de tapage, de se soumettre à cette instance les ayant éliminés de la course à l'hémicycle de Zighout Youcef.