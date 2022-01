Le moudjahid, Cherif Athmane, n'est plus. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Cherif Athmane est né le 6 mars 1938 à Mascara. Il est issu d'une famille de commerçants. Cherif Athmane était un Résistant et moudjahid de la première heure.

Le défunt n'a pas tourné le dos au devoir national, en ralliant, dès son jeune âge, les rangs de l'ALN, juste après la grève des étudiants décrétée par le Front de Libération nationale en 1956. Le mois de mai de la même année, il rejoint la première cellule de Fidai de la ville de Mascara, alors qu'il était âgé à peine de 18 ans. Arrêté par l'armée coloniale, le défunt a longuement subi les affres de la torture, avant qu'il ne soit jugé et condamné pour le chef d'inculpation lié à l'atteinte à la sécurité de l'État.

De prime abord, il a été emprisonné à la prison de Mascara, puis transféré au centre pénitencier d'Oran et purgera complètement sa peine dans la prison centrale de Berrouaghia, dans le Titri, à Médéa. Libéré à la fin de l'année 1959, Cherif Athmane s'est remis dans son activisme militantisme en rejoignant immédiatement l'armée des frontières, au Maroc. Après un passage à l'état- major de l'ALN à Oujda, il est affecté dans différents centres d'instruction à la frontière algéro-marocaine, très précisément à Kebdani et Zghenghen.

Au recouvrement de l'indépendance, Cherif Athmane est officier de l'Armée de Libération nationale. Il est démobilisé à la fin de l'année 1962, avant de rejoindre l'entreprise familiale avec son père. En 1965, il poursuivra dans les travaux publics et maritimes, en faisant le montage de sa première entreprise. Depuis, il s'investit dans le monde de l'entrepreneuriat privé, créant de la valeur ajoutée, de l'emploi et de la richesse, tout au long de son parcours de chef d'entreprise.

Il activera également dans le domaine du tourisme en créant la chaîne hôtelière Eden élargie, en plus d'Oran, dans la partie ouest du pays, et un peu partout au niveau national. La chaîne Eden est d'autant plus de notoriété internationale, qu'elle attire toutes les convoitises des délégations étrangères la ciblant, lors de leurs séjours à Oran ou encore à l'ouest du pays.

À cela s'ajoute son investissement dans la fabrication locale des ascenseurs, en plus de la promotion immobilière et autres projets créant l'emploi et la richesse.

Le défunt ne tourne jamais le dos aux pauvres et n'a pas cessé de venir à la rescousse de ces couches sociales démunies, en les prenant en charge, notamment lors de leurs moments cruciaux, en plus de l'embauche de toutes les catégories sociales, sans aucune condition préalable. «Pour peu que le travail dure», disait- il.