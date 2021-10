Le légataire spirituel de la zaouïa Bouabdelli de Béthioua, Cheikh Ayad vient de rejoindre son créateur. C'est une immense perte pour le monde arabo-musulman et pour le patrimoine culturel national algérien.

Le défunt était le descendant d'une grande lignée d'érudits et de saints hommes, dont l'illustre Cheikh Bouabdelli, le père fondateur de la zaouïa qui porte son nom, dans la localité de Béthioua, à quelques encablures de l'est d'Oran. Bien que voué totalement à la méditation et à une vie exclusivement spirituelle, au sein de la zaouïa ancestrale de Béthioua, feu Cheikh Ayad a étoffé son parcours par un patriotisme hors pair et un amour sans faille à l'Algérie.

Dès son jeune âge, il avait opté pour le militantisme révolutionnaire, en se vouant corps et âme à la Guerre de Libération nationale.

Durant celle-ci, deux personnages marqueront le parcours de ce grand érudit des confréries religieuses soufies. Il s'agit de Abane Ramdane à qui il vouait un grand respect, et dont il disait qu'il était un homme à poigne et à principes.

L'autre personnage révolutionnaire auquel il a témoigné également du respect, est Abdelhafidh Boussouf qu'il décrit comme un homme intègre et très discret. Cheïkh Ayad a eu l'honneur de côtoyer les grands révolutionnaires et les moudjahidine de ce pays, dont Frantz Fanon, Aïssa Messaoudi, Redha Malek, Mohamed El Milli, Abdallah Cheriet, Ali Boumendjel, Abdelhafidh Boussouf, Abane Ramdane, Ali Haroun, Salim Bouzaher, Mahieddine Moussaoui, Tami Ayad et Brahim Mezhoudi. Ayant fui l'armée d'occupation coloniale, suite à son implication dans un réseau de moudjahidine dans la région de Béthioua (Saint-Leu) à l'époque, en 1955, il effectuera un séjour au Maroc.