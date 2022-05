Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du moudjahid Ali Amgoud, décédé, avant-hier, à l'âge de 95 ans, saluant la lutte du défunt et ses apports durant la glorieuse Guerre de Libération nationale.

Le défunt était officier de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la wilaya III historique, militant du Mouvement national et membre de l'Organisation spéciale. Au déclenchement de la Guerre de Libération natioanle, le 1er Novembre 1954, il rejoint l'ALN et pris part à plusieurs batailles et opérations, dont la riposte à l'opération Jumelles de l'armée coloniale (du 22 juillet 1959 au 4 avril 1960) qui avait pour cible la wilaya III historique. Le 5 juillet 1962, Ali Amgoud, accompagné du défunt colonel Akli Mokrane, dit Mohand Oulhadj, étaient les premiers à hisser le drapeau national à Sidi Fredj. En effet en ce début du mois de juillet 1962, le drapeau algérien a été symboliquement hissé pour la toute première fois.

Les moudjahidine des willayas III et IV se son déplacés pour la levée des couleurs nationales à Sidi Fredj. L'Histoire retiendra que cette mission a été confiée au colonel Mohand Oulhadj de la willaya III de par son âge et sa sagesse. À ses côtés il y avait justement le défunt Ali Amgoud. Au lendemain de l'indépendance, le défunt a participé au processus d'édification du pays. Il s'est vu confier plusieurs responsabilités, dont celle de membre du Conseil national de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), outre sa contribution aux activités liées à l'histoire de la Guerre de Libération nationale.

Le défunt a été inhumé, hier, au village Aït Gouaret, dans la commune de Timizart, à l'est de Tizi-Ouzou.