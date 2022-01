Le monoxyde de carbone continue de causer des drames au sein des familles algériennes. Cinq personnes sont décédées à Constantine, dans la nuit de vendredi à samedi, par asphyxie au monoxyde de carbones. Il s’agit d’une famille entière à Ali Mendejeli et d’une cinquième victime à Zighoud Youcef. Dans un premier communiqué, la Protection civile a souligné que ses éléments se sont déplacés au niveau de l’UV-20 vers les coups de 21 heures 38 minutes pour découvrir les corps inertes des victimes. Ces dernières sont le père (65 ans), la mère (61 ans), une jeune fille de 31 ans et un jeune homme de 25 ans. Toute une famille décimée par ce tueur silencieux. Les victimes ont été transférées, par la Protection civile, à l’hôpital Abdelkader Bencharif situé à la nouvelle ville. Les mêmes services sont intervenus plus tard, vers 22 heures

10 minutes, à Zighoud Youcef, pour constater le décès d’une cinquième victime qui a été transportée à l’hôpital de la même commune. Malgré les campagnes multiples des services de la Protection civile, le monoxyde de carbone fait toujours des victimes. Les causes de ces accidents sont, certes, multiples, mais la plus importante demeure la négligence dans l’utilisation du chauffage.