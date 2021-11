L'actualité internationale sous le prisme d'El Moudjahid. Chaque mois, le doyen des quotidiens francophones décrypte les grands dossiers internationaux qui impliquent l'Algérie dans sa revue Politis qui est déjà à son deuxième numéro. Mettant en scène des diplomates, des historiens, des intellectuels et des hommes de sciences, Politis - accessible sur le site d'El Moudjahid (www.elmoudjahid.dz) - nous restitue des événements qui marquent l'actualité nationale et internationale sous le prisme d'El Moudjahid. On a toujours parlé de nous sans nous. Trêve de la vacuité: El Moudjahid a décidé de faire connaître une vision dans le vaste champ des idées médiatiques souvent dominé par les autres. Ainsi,le premier numéro de Politis,a été consacré à l'impact de la révolution algérienne sur les mouvements de libération dans le monde. Un document précieux où des diplomates chevronnés et historiens ont apporté leur analyse sur la révolution algérienne, à travers la résistance de son peuple aux crimes contre l'humanité, commis par la France coloniale. Une épopée qui a, d'ailleurs, valu à l'Algérie l'appellation de «Mecque des révolutionnaires», en ce sens qu'elle a donné une dynamique aux mouvements de libération et activé les organisations internationales pour donner son sens le plus noble aux droits des peuples à l'autodétermination. Politis propose, pour le numéro du mois de décembre, un dossier très fouillé «spécial Palestine». Une heureuse coïncidence pour ce numéro édité avec la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Avec arguments basés sur des faits de l'histoire, Politis nous livre un document précieux où sont décryptés les enjeux qui sous-tendent la cause palestinienne, il retrace la donne, la cartographie exacte du conflit pour mettre en relief l'ampleur du génocide perpétré par l'entité sioniste dans les territoires occupés. Dans un brillant article au titre Etat palestinien entre intransigeance israélienne et... dispersion des rangs, l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Algérie Actualités et ancien directeur général du quotidien Horizons, Abdelaziz Sebaâ, dissèque la cause palestinienne au bout d'une analyse éclairée du conflit. Dans le même dossier, l'ambassadeur de l'Etat de la Palestine en Algérie livre, également, son analyse en pointant, notamment les visées de l'occupant israélien. Il explique comment Israël entreprend une démarché machiavélique de remplacement en vidant El Qods de ses habitants dans le but de brouiller tous les repères identitaires culturels et historiques. Politis fait également intervenir dans ce dossier sur la Palestine le président du Conseil de la nation, Salah Goiudjil qui s'est interrogé sur la solidarité arabe sur la cause palestinienne qui, autrefois, était sacrée. «Où sont les frères, où est le Monde arabe et où sont les frères palestiniens?», s'est interrogé le deuxième homme de l'Etat non sans relever également la passivité de la communauté internationale sur le sort de la Palestine. Mais dans cet océan de complaisances, il y a des voix qui émergent pour dire non au génocide, à l'occupation et à la spoliation des terres palestiniennes. Politis, relève à ce propos la décision courageuse prise par le Royaume de Belgique d'étiqueter les produits en provenance des colonies israéliennes de Cisjordanie, ainsi que les tueries d'enfants palestiniens. Le mensuel d'El Moudjahid fait, également, état de la position honorable de la Tunisie, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui presse l'occupant à se conformer à la légalité internationale. Il en est de même pour le soutien inconditionnel de l'Angola au peuple palestinien.

D'autres thématiques ont eu les faveurs des colonnes de Politis, comme l'épineux dossier des changements climatiques auxquels la revue consacre un large espace. On trouve ainsi le climatologue Zeineddine Nouaceur, maître de conférences à l'université de Rouen (France) qui avertit sur la situation préoccupante que vit l'Afrique. Abderahim Bessaha, docteur en économie, expert international et spécialiste de la macroéconomie, ancien fonctionnaire du FMI, brosse le tableau de l'économie mondiale et la nouvelle carte géostratégique, et enfin, une précieuse contribution du professeur Kamel Sanhadji affirmant que, désormais, «nous entrons dans l'ère des pandémies». Comment y survivre? C'est la question. Puisqu'on y est, longue vie à Politis.