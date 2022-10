Moment historique d'envergure cruciale pour la cause palestinienne, le sommet palestino-palestinien qui vient de se conclure à Alger augure d'une nouvelle ère politique et diplomatique pour l'État indépendant de Palestine. La déclaration d'Alger scellant l'unité des rangs de la résistance palestinienne, suscite un engouement et un intérêt certains au sein de la communauté internationale. Les réactions et les messages d'encouragements n'ont pas manqué de fuser de partout dans le globe. Moscou n'a pas manqué de réagir face au succès du sommet d'Alger consacrant l'unité palestinienne. Par la voie du ministère des Affaires étrangères, la Fédération de Russie salue la déclaration d'Alger estimant qu'elle va «ouvrir la voie à la restauration de l'unité inter-palestinienne». Moscou se félicite de cette démarche entreprise par les frères palestiniens, espérant que «tous les points spécifiés dans la Déclaration seront mises en oeuvre avec succès dans les délais prévus», note le communiqué du MAE russe. Saluant le rôle déterminant de l'Algérie dans cette oeuvre diplomatique d'envergure, Moscou estime que cette initiative contribuera «à garantir que les Palestiniens défendent plus efficacement leurs droits nationaux légitimes et contribuent à la création des conditions nécessaires à l'établissement de négociations constructives dans l'intérêt de la réalisation la plus rapide d'un règlement global et durable du conflit». Le communique du MAE russe rappellera sa prédisposition «promouvoir activement le processus de consolidation des positions» au sein des factions palestiniennes. Le Sultanat d'Oman a également salué les efforts consentis et affiche «son soutien total à toutes les démarches visant à réaliser l'unité du peuple palestinien frère, de manière à concrétiser ses aspirations et ses droits légitimes, et à consacrer le principe du dialogue et du partenariat politiques entre les différentes forces nationales palestinienne». La Ligue arabe s'est, elle aussi, félicitée du processus d'Alger le qualifiant «d'importante avancée vers la réconciliation palestinienne voulue par tous les Arabes», annoncera le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. De son côté, la Tunisie a également accueilli, avec grande satisfaction, cette renaissance de l'unité palestinienne sur les terres du million et demi de chouhada. Pour Tunis, qui qualifie l'initiative d'Alger de «grand pas sur la voie de la consécration de l'unité nationale et de l'instauration d'un État palestinien indépendant avec Al Qods-Est comme capitale», conclut la Déclaration du ministère des Affaires étrangères tunisien. Le parrainage et le rôle déterminant du président Tebboune dans l'aboutissement et la réussite du dialogue inter-palestinien ont été salués par la Tunisie. Le communiqué du MAE annonce son «adhésion totale et active à toutes les initiatives visant à asseoir la réunification des rangs des palestiniens», affichant également son soutien «indéfectible» à la juste cause palestinienne. Le Bureau de l'Union européenne (UE) en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, n'a pas manqué de réagir à cette initiative de rassemblement. Dans un tweet de cette représentation de l'UE à Ghaza, «c'est un signal encourageant». La représentation de l'UE se dit «prête à soutenir tous les efforts à cet égard». Telle une étincelle qui patientait à l'ombre des différends arabo-arabes, le sommet d'Alger semble avoir agi comme un catalyseur, en faveur d'une dynamique nouvelle dans la géopolitique mondiale en gestation.